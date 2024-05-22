Инженеру белгородского предприятия вынесли приговор после гибели работника

В Новооскольском горокруге осудили старшего инженера одного из сельскохозяйственных предприятий. 31 января прошлого года на территории предприятия при выполнении с нарушением требования безопасности работ погиб электрогазосварщик. Мужчина выполнял работы по резке демонтированного накопительного бункера. Во время работ произошло обрушение конструкции. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.