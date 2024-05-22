Инженеру белгородского предприятия вынесли приговор после гибели работника

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В Новооскольском горокруге осудили старшего инженера одного из сельскохозяйственных предприятий. 31 января прошлого года на территории предприятия при выполнении с нарушением требования безопасности работ погиб электрогазосварщик. Мужчина выполнял работы по резке демонтированного накопительного бункера. Во время работ произошло обрушение конструкции. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
В отношении старшего инженера было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Суд приговорил мужчину к ограничению свободы. Приговор в законную силу ещё не вступил.