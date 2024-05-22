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Инженеру белгородского предприятия вынесли приговор после гибели работника

Инженеру белгородского предприятия вынесли приговор после гибели работника

22 мая 2024, 11:21
Фото: 1MI
ЧП произошло в январе 2023 года на сельхозпредприятии. Во время работ погиб электрогазосварщик, который выполнял резку бункера. Выяснилось, что работы выполнялись с нарушением требования безопасности, сообщает региональный следком.
Сюжет
Следком

В Новооскольском горокруге осудили старшего инженера одного из сельскохозяйственных предприятий. 31 января прошлого года на территории предприятия при выполнении с нарушением требования безопасности работ погиб электрогазосварщик. Мужчина выполнял работы по резке демонтированного накопительного бункера. Во время работ произошло обрушение конструкции. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В отношении старшего инженера было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Суд приговорил мужчину к ограничению свободы. Приговор в законную силу ещё не вступил.

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#Алина Харина#Белгородская область#Новый Оскол#Безопасность#Инженер#Белгород#Сельхозпредприятие#Следком
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