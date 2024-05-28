Кому-то — 9 тысяч, а кому-то — 2,5 зарплаты: в мэрии Белгорода жалуются на премии

Но как сообщает Бел.Ру обратившийся, на самом деле таких премий они никогда не получали. Денежные поощрения выплачиваются не больше 100% оклада, а он составляет менее 10 тысяч рублей, когда некоторые сотрудники, не работающие «в полях», получают и по 250%, но уже денежного содержания, а не оклада.