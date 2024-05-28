Кому-то — 9 тысяч, а кому-то — 2,5 зарплаты: в мэрии Белгорода жалуются на премии

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В редакцию Бел.Ру обратился сотрудник городской администрации с жалобой на размеры квартальных премий. По его словам, для «рядовых» сотрудников квартальная премия составляет около 9 тысяч рублей, а «особенные» сотрудники «сделали себе эту премию» в размере 2,5 денежного содержания.
По заявлениям нашего собеседника, обычные сотрудники работают без выходных из-за оценок ущерба и других подобных оперативных задач.
Журналисты Бел.Ру решили выяснить, как начисляется премия сотрудникам администрации, в каких размерах и за какие заслуги.
В мэрии рассказали, что дополнительных выплат за работу при такой оперативной обстановке не положено, а размеры денежных поощрений и выплат регулируются распоряжениями 2015 и 2018 годов.
Квартальная премия, о которой говорит собеседник, выплачивается всем сотрудникам в размере до 200% от денежного содержания, сообщили нам в администрации. Каковы минимальные размеры премии, в администрации в ответе на запрос не сообщили. Денежное содержание для гражданских служащих — это оклад за должность, оклад за присвоенный чин, премии, надбавки и материальная помощь, если такая положена.
Но как сообщает Бел.Ру обратившийся, на самом деле таких премий они никогда не получали. Денежные поощрения выплачиваются не больше 100% оклада, а он составляет менее 10 тысяч рублей, когда некоторые сотрудники, не работающие «в полях», получают и по 250%, но уже денежного содержания, а не оклада.
Оклад может быть меньше МРОТа — сейчас в области он составляет чуть больше 19 тысяч рублей, — если общая заработная плата его превышает. По словам нашего читателя, помимо оклада, они могут получать надбавки за стаж, за напряжённость работы — заработная плата выходит около 30-35 тысяч рублей.
У «особенных» сотрудников ситуация другая и зарплаты выше, так и квартальные премии выплачиваются как две месячные зарплаты с хвостиком. «Денежное содержание — это в разы больше, это около 100 тысяч», — объясняет собеседник Бел.Ру.
Могут «рядовые» сотрудники получить и меньше, всё зависит от решения комитета по труду и кадровой политики и его руководителя Анны Пашковой. По данным нашего собеседника, «с её отдела могут позвонить и премии будут уже 90% и меньше».
Это несправедливость, потому что реально люди выезжают на замеры, вот когда окна повылетали, и работают и в выходной день, и вечером, и получили, ну смех просто, 9 тысяч. А кто-то сидит в кабинетах и никуда не выходит, а может себе ставить 2,5 денежного содержания, — рассказывает сотрудник администрации.