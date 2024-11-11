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Posted 11 ноября, 11:06

Published 11 ноября, 11:06

Modified 11 ноября, 11:06

Updated 11 ноября, 11:06

Обновление гардероба зачастую становится ощутимой статьёй расходов

От чего белгородцы откажутся в первую очередь, если не будет хватать денег?

11 ноября 2024, 11:06
Фото: 1MI. Обновление гардероба зачастую становится ощутимой статьёй расходов

hh.ru: 63% белгородцев тратят часть ежемесячной зарплаты на одежду и обувь

Сюжет
Зарплата
Исследователи платформы hh.ru провели опрос среди жителей Белгородской области, чтобы узнать, на что они тратят свою зарплату. Оказалось, что белгородцы очень заботятся о своём внешнем виде.

В ситуации, когда денег не хватает, белгородцы в первую очередь сокращают расходы на одежду и аксессуары. Об этом заявили 75% опрошенных в Белгородской области и Центральном федеральном округе. По России данные те же.

Тратили часть своего ежемесячного дохода на покупку одежды и обуви в текущем году 63% жителей Белгородской области и ЦФО, лишь 7% опрошенных сообщили, что эти затраты составляют значительную часть их бюджета.

Больше других средств на свои образы тратят топ-менеджеры — 77% положительных ответов, бухгалтеры, финансисты, маркетологи и пиарщики, работники торговли — по 74% и агенты по продаже недвижимости — 71%.

Меньше же об этом беспокоятся представители сфер искусства и масс-медиа — по 40% положительных ответов, и рабочие — 45%.

Говоря о возрастных категориях: больше на одежду в 2024 году потратили респонденты от 35 до 44 лет.

Не хватает на самое необходимое: 80% белгородцев недовольны своей зарплатой
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