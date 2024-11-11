От чего белгородцы откажутся в первую очередь, если не будет хватать денег?

Posted 11 ноября, 11:06
Published 11 ноября, 11:06
Modified 11 ноября, 11:06
Updated 11 ноября, 11:06
В ситуации, когда денег не хватает, белгородцы в первую очередь сокращают расходы на одежду и аксессуары. Об этом заявили 75% опрошенных в Белгородской области и Центральном федеральном округе. По России данные те же.
Тратили часть своего ежемесячного дохода на покупку одежды и обуви в текущем году 63% жителей Белгородской области и ЦФО, лишь 7% опрошенных сообщили, что эти затраты составляют значительную часть их бюджета.
Больше других средств на свои образы тратят топ-менеджеры — 77% положительных ответов, бухгалтеры, финансисты, маркетологи и пиарщики, работники торговли — по 74% и агенты по продаже недвижимости — 71%.
Меньше же об этом беспокоятся представители сфер искусства и масс-медиа — по 40% положительных ответов, и рабочие — 45%.
Говоря о возрастных категориях: больше на одежду в 2024 году потратили респонденты от 35 до 44 лет.