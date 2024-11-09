Минфин: как белгородцам не попасться мошенникам во время распродаж?

Posted 9 ноября, 17:06
Published 9 ноября, 17:06
Modified 9 ноября, 17:08
Updated 9 ноября, 17:08
Как отмечает Банк России, в период массовых скидок, акций и распродаж особое внимание потенциальной аудитории и покупателям уделяют не только магазины и маркетплейсы, но и мошенники, для которых это лучшее время, чтобы заняться поиском жертв.
Одним из самых популярных способов — создать сайт-двойник, который отличается от оригинального одной или несколькими мелкими деталями. К примеру, в адресной строке такой страницы можно и не заметить, что есть отличие в знаках, или отсутствие контактов, на которые не всегда обращают внимание.
Минфин для сохранности своих финансовых средств рекомендует внимательно изучить сайт на предмет ошибок, пустых разделов и т. п. А также прочитать отзывы.
Кроме того, подписчики некоторых онлайн-магазинов могут оказаться по большей части ботами для создания видимости честной работы. Проще всего — узнать, есть ли у данной сети или отдельного магазина онлайн-версии в виде страниц и групп в социальных сетях.
Ещё один способ — рассылки и электронные письма. Если в адресе есть сомнения, то стоит проверить его на официальном сайте бренда или других ресурсах. Используя это, мошенники могут запросить в письме перейти на сайт по ссылке, ввести персональные данные, украсть их и деньги с их помощью.
Далее — отзывы. Мошенники могут запросто найти в социальных сетях жалобу или плохой отзыв о какой-либо из услуг или товаре, что даёт им возможность написать от лица менеджера и предложить компенсацию или провести возврат после заполнения необходимых форм. Однако здесь так же крадут данные и деньги.
Для того, чтобы не попасть на подобные уловки, можно соблюдать основные правила: