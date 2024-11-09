Минфин: как белгородцам не попасться мошенникам во время распродаж?

Ещё один способ — рассылки и электронные письма. Если в адресе есть сомнения, то стоит проверить его на официальном сайте бренда или других ресурсах. Используя это, мошенники могут запросить в письме перейти на сайт по ссылке, ввести персональные данные, украсть их и деньги с их помощью.