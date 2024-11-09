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Posted 9 ноября, 17:06

Published 9 ноября, 17:06

Modified 9 ноября, 17:08

Updated 9 ноября, 17:08

Мошенники

Минфин: как белгородцам не попасться мошенникам во время распродаж?

9 ноября 2024, 17:06
Фото: Изображение Midjourney. Мошенники

Базовые правила помогут не попасть на удочку мошенников во время распродаж

Сюжет
Мошенничество
Банк России и Минфин предупреждают о росте активности мошенников в период скидок и акций. Опасность представляют сайты-двойники, рассылка электронных писем, фейковые менеджеры и подставные соцсети. Так, необходимо соблюдать основные правила безопасности при онлайн-покупках.

Как отмечает Банк России, в период массовых скидок, акций и распродаж особое внимание потенциальной аудитории и покупателям уделяют не только магазины и маркетплейсы, но и мошенники, для которых это лучшее время, чтобы заняться поиском жертв.

Одним из самых популярных способов — создать сайт-двойник, который отличается от оригинального одной или несколькими мелкими деталями. К примеру, в адресной строке такой страницы можно и не заметить, что есть отличие в знаках, или отсутствие контактов, на которые не всегда обращают внимание.

Минфин для сохранности своих финансовых средств рекомендует внимательно изучить сайт на предмет ошибок, пустых разделов и т. п. А также прочитать отзывы.

Кроме того, подписчики некоторых онлайн-магазинов могут оказаться по большей части ботами для создания видимости честной работы. Проще всего — узнать, есть ли у данной сети или отдельного магазина онлайн-версии в виде страниц и групп в социальных сетях.

Ещё один способ — рассылки и электронные письма. Если в адресе есть сомнения, то стоит проверить его на официальном сайте бренда или других ресурсах. Используя это, мошенники могут запросить в письме перейти на сайт по ссылке, ввести персональные данные, украсть их и деньги с их помощью.

Далее — отзывы. Мошенники могут запросто найти в социальных сетях жалобу или плохой отзыв о какой-либо из услуг или товаре, что даёт им возможность написать от лица менеджера и предложить компенсацию или провести возврат после заполнения необходимых форм. Однако здесь так же крадут данные и деньги.

Для того, чтобы не попасть на подобные уловки, можно соблюдать основные правила:

  • пользоваться проверенными сайтами и защищёнными сетями, а не общедоступными;
  • также полезно будет завести отдельную банковскую карту для онлайн-покупок и переводить на неё только необходимые для совершения покупки сумму;
  • установить антивирус на устройства, которые вы используете;
  • не переходить по ссылкам, если есть сомнения или они выглядят такими, не вводите личные и финансовые данные на подозрительных сайтах.
ПамяткаПамятка
Памятка. Фото: Министерство финансов и бюджетной политики
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