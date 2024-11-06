Как россиян может обманывать распродажа «11.11»? Восемь уловок продавцов

Существует восемь уловок, к которым могут прибегать продавцы во время распродаж. Самым очевидным является тот факт, что привлекательная скидка на товары действует ограниченное количество времени, поэтому если продукт покупателям действительно необходим, его могут приобрести сразу же после наступления акции. Также внимание привлекают и ограниченные серии товаров.