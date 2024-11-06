Как россиян может обманывать распродажа «11.11»? Восемь уловок продавцов

Posted 6 ноября, 14:50
Published 6 ноября, 14:50
Modified 6 ноября, 14:52
Updated 6 ноября, 14:52
Существует восемь уловок, к которым могут прибегать продавцы во время распродаж. Самым очевидным является тот факт, что привлекательная скидка на товары действует ограниченное количество времени, поэтому если продукт покупателям действительно необходим, его могут приобрести сразу же после наступления акции. Также внимание привлекают и ограниченные серии товаров.
Далее идёт уловка под названием «социальное доказательство»: продавцы размещают на странице товара положительные отзывы и показывают его популярность через статистику просмотров и покупок, чтобы привлечь новых клиентов.
Для стимулирования продаж часто предлагают скидку на следующий заказ, бесплатную доставку или подарок при достижении определённой суммы покупки, привлекая покупателей бесплатными приятными вещами.
Нередко предлагаются наборы товаров со скидкой, например, «два по цене одного», что стимулирует покупателей совершать больше покупок, даже если в реальности эти продукты не сильно нужны.
Также на выбор потребителей влияют мнения знаменитостей и иллюзия нехватки товара. А акция «Приведи друга» подталкивает покупателей покупать больше товаров за счёт получаемых баллов за совет магазина знакомому.