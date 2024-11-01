Распродажи «11.11» и «Чёрная пятница»: когда будут проходить и как не переплатить?

Posted 1 ноября, 07:17
Published 1 ноября, 07:17
Modified 1 ноября, 07:19
Updated 1 ноября, 07:19
В России акция «11.11» обычно стартует за несколько дней до 11 ноября и продолжается ещё несколько дней после. Но на некоторых маркетплейсах она уже началась. Например, на «Озоне» уже представлены товары со скидками в честь первой осенней распродажи. Она продлится до 14 ноября. Обещают дисконт до 85%.
На «Вайлдберриз» акция продлится до 14 ноября. Самые значительные скидки — до 90% — будут действовать с 11 по 14 ноября. Размер скидок зависит от категории товара: до 50% на электронику (до 60% в период с 11-го по 14-е число) и игрушки. До 60% на мебель, товары для дома и кухонную технику. До 70% на косметику, 80% — на одежду и обувь.
В «Мегамаркете» акция «11.11» получила название «Зелёный день». Она будет действовать всего один день — с 11 по 12 ноября. Для подписчиков «Прайм» от «Сбера» акция начнётся раньше — с 7 ноября. Обещают повышенный кешбэк до 65%.
На «Яндекс Маркете» распродажа будет проходить с 1 ноября по 13 ноября, но самые привлекательные предложения будут доступны 11 ноября. Для новых пользователей предусмотрены специальные промокоды: 15% скидка при первом заказе и 300 рублей при повторном.
В последнюю пятницу ноября начинается «Чёрная пятница». В этом году она приходится на 29 число. На торговых площадках официальный старт распродажи запланирован на 29 ноября в 00:00. Завершится она 30 ноября в полночь. Хотя некоторые магазины могут начать распродажу на несколько дней раньше и продлить её на выходные, чтобы увеличить продажи в этот период.
Чтобы не потратиться на распродаже, отслеживайте стоимость товаров заранее, сравнивайте цены в разных магазинах и используйте купоны и промокоды.