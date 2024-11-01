Распродажи «11.11» и «Чёрная пятница»: когда будут проходить и как не переплатить?

На «Вайлдберриз» акция продлится до 14 ноября. Самые значительные скидки — до 90% — будут действовать с 11 по 14 ноября. Размер скидок зависит от категории товара: до 50% на электронику (до 60% в период с 11-го по 14-е число) и игрушки. До 60% на мебель, товары для дома и кухонную технику. До 70% на косметику, 80% — на одежду и обувь.