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Posted 8 ноября, 14:56

Published 8 ноября, 14:56

Modified 8 ноября, 14:58

Updated 8 ноября, 14:58

Во время больших распродаж в ноябре белгородцы смогут проверить честность скидок

Во время больших распродаж в ноябре белгородцы смогут проверить честность скидок

8 ноября 2024, 14:56
В ноябре начинается традиционный сезон распродаж. При этом покупатели часто сталкиваются с завышением цен перед началом сезона скидок. Чтобы показать действительное снижение цены, Авито запустил механизм, который позволит покупателям убедиться в честности предлагаемых скидок.

Алгоритм поможет белгородцам вычислить недобросовестных продавцов, завысивших фактическую стоимость товара и размер скидок. Алгоритм будет использован уже в период предстоящей ноябрьской распродажи.

80% россиян отдают предпочтения онлайн-покупкам. Пользователи объясняют это тем, что такой подход позволяет сопоставлять стоимость позиций в рамках одной площадки, а также находить выгодные предложения.

Кроме этого, аналитики подсчитали, что пользователи готовы тратить в среднем 22 000 рублей на масштабных распродажах. У мужчин средняя сумма выше — 24 000 рублей, у женской аудитории этот показатель — 20 000 рублей. Такую статистику предоставила платформа «Авито» по результатам последних исследований.

С учетом этих данных компания решила создать специальный алгоритм для стартовавшей 8 ноября распродажи. Он предусматривает возможность учитывать корректность скидок. Ключевой принцип состоит в том, что система не будет показывать пользователям товары, стоимость которых менялась перед началом акции и является выше средней за последний месяц.

«Алгоритм позволит оценить честные скидки исключив фальшивые. А это то, с чем довольно часто можно столкнуться в сезон распродаж как офлайн, так и онлайн», — рассказал Сергей Хакимов, директор по продукту в Авито Товарах.

О том, что на платформе появился такой функционал, сообщалось в прошлом году.

Нейросеть помогает пользователям выбрать лучших поставщиков услуг на Авито
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#Алёна Мальцева#Скидки
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