Во время больших распродаж в ноябре белгородцы смогут проверить честность скидок

Posted 8 ноября, 14:56
Published 8 ноября, 14:56
Modified 8 ноября, 14:58
Updated 8 ноября, 14:58
Алгоритм поможет белгородцам вычислить недобросовестных продавцов, завысивших фактическую стоимость товара и размер скидок. Алгоритм будет использован уже в период предстоящей ноябрьской распродажи.
80% россиян отдают предпочтения онлайн-покупкам. Пользователи объясняют это тем, что такой подход позволяет сопоставлять стоимость позиций в рамках одной площадки, а также находить выгодные предложения.
Кроме этого, аналитики подсчитали, что пользователи готовы тратить в среднем 22 000 рублей на масштабных распродажах. У мужчин средняя сумма выше — 24 000 рублей, у женской аудитории этот показатель — 20 000 рублей. Такую статистику предоставила платформа «Авито» по результатам последних исследований.
С учетом этих данных компания решила создать специальный алгоритм для стартовавшей 8 ноября распродажи. Он предусматривает возможность учитывать корректность скидок. Ключевой принцип состоит в том, что система не будет показывать пользователям товары, стоимость которых менялась перед началом акции и является выше средней за последний месяц.
«Алгоритм позволит оценить честные скидки исключив фальшивые. А это то, с чем довольно часто можно столкнуться в сезон распродаж как офлайн, так и онлайн», — рассказал Сергей Хакимов, директор по продукту в Авито Товарах.
О том, что на платформе появился такой функционал, сообщалось в прошлом году.