Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж

Умные алгоритмы МегаФона в этом году выявляют в среднем в месяц 17,5 тысяч фишинговых сайтов, что на 5% выше значений прошлого года. Ранее проведённые исследования оператора выявили, что сайты, имитирующие интернет-магазины и маркетплейсы, являются вторыми по популярности у фишеров. Однако в ноябре эта категория будет лидировать на фоне интереса покупателей к распродажам.