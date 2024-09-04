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Правительство Иркутской области и Мегафон подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Иркутской области и Мегафон подписали соглашение о сотрудничестве

4 сентября 2024, 10:28
Расширение инфраструктуры связи на территории Иркутской области, а также повышение уровня цифровизации региональной экономики в туризме, ЖКХ, экологии и других отраслях вошли в число тем соглашения о сотрудничестве между оператором связи и Правительством региона.

Документ подписали директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.

В ближайшие пять лет стороны сфокусируются на увеличении зоны покрытия телеком- инфраструктурой малых населённых пунктов, а также на улучшении связи вдоль федеральных и локальных автодорог и железнодорожных магистралей. Только в этом году МегаФон уже модернизировал около 70 телеком-объектов в области, еще более 20 — в активной фазе строительства. За последний год связь стала значительно лучше в 29 населённых пунктах и охватила более 1,3 миллиона человек.

«У нас есть задачи по формированию к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Они будут решаться в рамках нового национального проекта „Экономика данных“. Условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, в сельских территориях и в отдалённых районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог. Для Иркутской области это очень важно. Мы планомерно решаем задачу по устранению цифрового неравенства и обеспечению связью отдалённых населённых пунктов. Уверен, что подписанное соглашение будет способствовать движению к поставленным целям», — прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Соглашение также предполагает интеграцию новых решений на территории региона, чтобы повысить уровень защищённости от киберугроз информационной инфраструктуры, в том числе критической. Помимо этого, Иркутская область может стать местом для создания центра обработки данных. Важнейшим направлением будет внедрение инструментов big data в сферах туризма, ЖКХ, экологии и природопользования в Приангарье.

«Иркутская область — динамично развивающаяся территория. Уверена, совместная и эффективная работа с Правительством региона поможет разработать, протестировать и реализовать новые проекты», — поделилась директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
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#Алёна Мальцева#Город#Соглашение#Иркутская область
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