Правительство Иркутской области и Мегафон подписали соглашение о сотрудничестве

В ближайшие пять лет стороны сфокусируются на увеличении зоны покрытия телеком- инфраструктурой малых населённых пунктов, а также на улучшении связи вдоль федеральных и локальных автодорог и железнодорожных магистралей. Только в этом году МегаФон уже модернизировал около 70 телеком-объектов в области, еще более 20 — в активной фазе строительства. За последний год связь стала значительно лучше в 29 населённых пунктах и охватила более 1,3 миллиона человек.