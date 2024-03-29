Интернет 4G от МегаФона впервые пришел в села на востоке Белгородчины

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Инфраструктурный проект реализован совместно с администрацией области.
В регионе продолжаются работы по ликвидации «белых пятен» в покрытии сети. Совместно с министерством цифрового развития Белгородской области был определен список населенных пунктов, которые требуется обеспечить качественной мобильной связью четвёртого поколения.
Большинство из них находятся на востоке области: села Орехово и Сухарево Валуйского городского округа, поселок Николаевский и село Остроухово Красногвардейского района, села Казачок и Преображенка Старооскольского городского округа, деревня Ушаковка Корочанского района и село Калиниченково Ровеньского района. Еще один населенный пункт, попавший в первый этап программы, — село Федчевка — расположен в Ивнянском районе на северо-западе Белгородчины. В каждом поселении проживает от 50 до 300 человек.
«Согласно нашим замерам, скорость мобильного интернета в этих селах доходит до 25 Мбит/с — это больше, чем медианная скорость скачивания по региону. По данным независимого исследования международной компании Ookla, в четвертом квартале 2023 года этот показатель в регионе составлял 23,6 Мбит/с, что выше показателей конкурентов. При таких скоростях можно пользоваться всеми цифровыми сервисами, общаться в мессенджерах и всегда находиться на связи с родными и близкими», — подчеркнул директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.
Напомним, что только в этом году по проекту «Устранение цифрового неравенства» оператор запустил связь и мобильный интернет в 65 деревнях и сёлах 14 районов и пяти городских округах региона.