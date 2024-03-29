Интернет 4G от МегаФона впервые пришел в села на востоке Белгородчины

Большинство из них находятся на востоке области: села Орехово и Сухарево Валуйского городского округа, поселок Николаевский и село Остроухово Красногвардейского района, села Казачок и Преображенка Старооскольского городского округа, деревня Ушаковка Корочанского района и село Калиниченково Ровеньского района. Еще один населенный пункт, попавший в первый этап программы, — село Федчевка — расположен в Ивнянском районе на северо-западе Белгородчины. В каждом поселении проживает от 50 до 300 человек.