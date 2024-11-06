Не хватает на самое необходимое: 80% белгородцев недовольны своей зарплатой

Только 20% жителей Белгородской области удовлетворены уровнем своей зарплаты

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Около 40% опрошенных (+13% за три года) сказали, что зарплата не покрывает их основные нужды. Ещё 40% утверждают, что их достатка не хватает даже на необходимый минимум. И только оставшиеся 20% оказались удовлетворены (-12% за три года). Кто именно, выяснили hh.ru.

Чтобы иметь всё необходимое, 61% людей из Белгородской области и Центрального округа нужно ещё больше 20 тысяч рублей в месяц. Ещё 27% хотят дополнительно получать от 15 до 20 тысяч, 10% — от 10 до 15 тысяч, а остальным хватает меньше 10 тысяч. Среди работников разных профессий больше всего не хватает денег продавцам — 58%, рабочему персоналу — 49%, охранникам — 46%, юристам — 45%, менеджерам по продажам, работникам искусства и медиа, а также транспортникам — по 43%. Меньше всего не хватает денег строителям — только 20%. Женщины гораздо чаще мужчин недовольны тем, что их заработная плата не позволяет им покрывать основные расходы. Так, 41% женщин и 32% мужчин считают, что их доход недостаточен для обеспечения базовых потребностей. Наиболее остро ощущают нехватку зарплаты респонденты старше 55 лет — 53% из них заявили о том, что их доход не позволяет им покрывать основные нужды. Также среди тех, кто испытывает финансовые трудности, преобладают люди в возрасте от 45 до 54 лет — 44%. Из-за нехватки денег 76% опрошенных вынуждены отказываться от путешествий, 75% — от покупки новой одежды и обуви, 67% — от интересного досуга. Кроме того, 39% респондентов экономят на медицине и лекарствах, а 27% — на образовании. Маркетологи хлопнут дверью, а педагоги более стрессоустойчивы? О напряжении на работе Узнать подробнее Читайте также: Зарплата белгородских бюджетников к 2027 году может составить 64 тысяч рублей Старый Оскол опередил Белгород в рейтинге высоких зарплат Не только Москва: где в России самые большие зарплаты