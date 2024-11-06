Не хватает на самое необходимое: 80% белгородцев недовольны своей зарплатой

Posted 6 ноября, 10:40
Published 6 ноября, 10:40
Modified 6 ноября, 10:42
Updated 6 ноября, 10:42
Чтобы иметь всё необходимое, 61% людей из Белгородской области и Центрального округа нужно ещё больше 20 тысяч рублей в месяц. Ещё 27% хотят дополнительно получать от 15 до 20 тысяч, 10% — от 10 до 15 тысяч, а остальным хватает меньше 10 тысяч.
Среди работников разных профессий больше всего не хватает денег продавцам — 58%, рабочему персоналу — 49%, охранникам — 46%, юристам — 45%, менеджерам по продажам, работникам искусства и медиа, а также транспортникам — по 43%.
Меньше всего не хватает денег строителям — только 20%.
Женщины гораздо чаще мужчин недовольны тем, что их заработная плата не позволяет им покрывать основные расходы. Так, 41% женщин и 32% мужчин считают, что их доход недостаточен для обеспечения базовых потребностей.
Наиболее остро ощущают нехватку зарплаты респонденты старше 55 лет — 53% из них заявили о том, что их доход не позволяет им покрывать основные нужды. Также среди тех, кто испытывает финансовые трудности, преобладают люди в возрасте от 45 до 54 лет — 44%.
Из-за нехватки денег 76% опрошенных вынуждены отказываться от путешествий, 75% — от покупки новой одежды и обуви, 67% — от интересного досуга. Кроме того, 39% респондентов экономят на медицине и лекарствах, а 27% — на образовании.