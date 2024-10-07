Белгородская область вошла в топ-15 рейтинга регионов по дефициту врачей

Специалисты в области медицины, как правило, являются одними из наиболее востребованных в каждом регионе страны. В то время как в среднем по стране на одну вакансию врача приходится 1,5 активных резюме, в Белгородской области этот показатель составляет всего 0,5 резюме. В Москве на одну вакансию приходится 4,2 активных резюме.