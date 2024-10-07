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Posted 7 октября, 12:26

Published 7 октября, 12:26

Modified 7 октября, 12:27

Updated 7 октября, 12:27

Зарплата врача в Белгородской области начинается от 68 тысяч рублей

Белгородская область вошла в топ-15 рейтинга регионов по дефициту врачей

7 октября 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney
Зарплата врача в Белгородской области начинается от 68 тысяч рублей
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Медицина
Аналитики российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснили, в каких регионах врачам предлагают наиболее высокие зарплаты и где существует сильный дефицит. Белгородская область вошла в топ неутешительного рейтинга.

В рейтинге регионов России по дефициту медицинских работников Белгородская область заняла 14-е место. В настоящее время в регионе открыто более 1100 вакансий для врачей, что составляет 1,5% от общего количества по стране. Больше всего в Москве — 15,6%.

Специалисты в области медицины, как правило, являются одними из наиболее востребованных в каждом регионе страны. В то время как в среднем по стране на одну вакансию врача приходится 1,5 активных резюме, в Белгородской области этот показатель составляет всего 0,5 резюме. В Москве на одну вакансию приходится 4,2 активных резюме.

Согласно данным аналитического центра «Люди в цифрах», средний диапазон зарплат врачей в Белгородской области в этом году составляет от 68 000 до 114 000 рублей. В среднем по стране зарплата составляет 93 800 рублей. Учитывались зарплаты как в вакансиях частных, так и государственных клиник.

Только в 22 регионах страны предлагают более высокий доход, чем в среднем по России. Лидирует Сахалинская область, где работодатели готовы платить врачам 151 900 рублей.

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