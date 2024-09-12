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Posted 12 сентября, 14:13

Published 12 сентября, 14:13

Modified 12 сентября, 14:26

Updated 12 сентября, 14:26

Белгородский рынок труда не испытывает кадрового голода в сфере IT

Несмотря на зарплату: спрос на программистов в Белгородской области упал?

12 сентября 2024, 14:13
Фото: Изображение Midjourney
Белгородский рынок труда не испытывает кадрового голода в сфере IT

Белгородские айтишники в среднем получают более 100 тысяч рублей

Сюжет
Зарплата
Специалисты по программированию востребованы в разных регионах России. В Белгородской области тоже, хоть спрос и немного снизился. Аналитики hh.ru, выяснили, сколько готовы платить айтишникам.

В 2024 году в Белгородской области было открыто 459 вакансий для программистов и разработчиков, что на 3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Вакансии для специалистов этой сферы составляют 0,4% от общего числа предложений в регионе.

Но острого дефицита в программистах нет, на рынке труда достаточно начинающих специалистов. Да и работодатели сейчас не испытывают проблем с поиском сотрудников. Среднее количество активных вакансий в Белгородской области составляет 93, а число активных резюме — 640.

Разработчики остаются одними из самых высокооплачиваемых специалистов в России. В этом году средняя зарплата программистов в Белгородской области составила 100 300 рублей. В прошлом году у IT-специалистов были одни из самых высоких зарплат в Белгороде. По России в целом зарплата за восемь месяцев выросла на 10% и составляет 147 700 рублей.

Самые высокие зарплаты предлагают работодатели в Москве — 198 900 рублей, Санкт-Петербурге — 153 400 рублей, Новосибирской области — 143 800 рублей и Московской области — 139 700 рублей.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Зарплата#Россия#Вакансии#Рынок труда#Белгород#Программисты#Разработчики
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