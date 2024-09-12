Несмотря на зарплату: спрос на программистов в Белгородской области упал?

Разработчики остаются одними из самых высокооплачиваемых специалистов в России. В этом году средняя зарплата программистов в Белгородской области составила 100 300 рублей. В прошлом году у IT-специалистов были одни из самых высоких зарплат в Белгороде. По России в целом зарплата за восемь месяцев выросла на 10% и составляет 147 700 рублей.