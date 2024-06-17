Правительство назвало величину прожиточного минимума на 2025 год

Согласно документу, с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения составит 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров установили на уровне 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.