Правительство назвало величину прожиточного минимума на 2025 год

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В правительстве РФ установили величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2025 год. Постановление подписал Михаил Мишустин.
Согласно документу, с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения составит 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров установили на уровне 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.
Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать до 31 декабря.
Напомним, что ранее прожиточный минимум в Белгородской области признали одним из самых низких в России. Размер ПМ на 2024 год в регионе составил 12 813 рублей.
Недавно белгородцы просили повысить прожиточный минимум из-за обстановки.