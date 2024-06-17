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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В России увеличится размер прожиточного минимума

Правительство назвало величину прожиточного минимума на 2025 год

17 июня 2024, 14:16
Фото: 1MI

В России увеличится размер прожиточного минимума

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В правительстве РФ установили величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2025 год. Постановление подписал Михаил Мишустин.

Согласно документу, с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения составит 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров установили на уровне 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.

Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать до 31 декабря.

Напомним, что ранее прожиточный минимум в Белгородской области признали одним из самых низких в России. Размер ПМ на 2024 год в регионе составил 12 813 рублей.

Недавно белгородцы просили повысить прожиточный минимум из-за обстановки.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Прожиточный минимум#Доходы#Белгород#Михаил мишустин
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