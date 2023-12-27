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Деньги

Жалобы услышаны: прожиточный минимум в Белгородской области стал выше, но ненамного

27 декабря 2023, 11:37
Фото: 1MI
Деньги

В Белгородской области изменился прожиточный минимум

Показатели повысили для всех категорий населения. Суммы будут актуальны уже с января 2024 года, следует из документа правительства. Однако даже после повышения Белгородская область всё равно остаётся в числе регионов с минимальным ПМ.

Суммы прожиточного минимума в Белгородской области изменили. Соответствующие поправки внесли в документ, вышедший в сентябре.

Теперь прожиточный минимум в регионе на 2024 год составит 12 981 рубль. Ранее предполагалось, что сумма составит 12 813 рублей.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум определили в размере 14 149 рублей. До изменений сумма составляла 13 966 рублей.

Увеличены показатели для пенсионеров и детей. Теперь суммы составляют 11 164 и 12 592 рубля соответственно (11 019 и 12 429 рублей до поправок).

Показатели будут актуальны уже с 1 января 2024 года.

Ранее Белгородская область вошла в число регионов, в которых в следующем году будет самый низкий прожиточный минимум в стране. В рейтинг она попала с предыдущим нормативом в 12 813 рублей. Однако даже после увеличения до 12 981 рубля Белгородская область всё равно остаётся в десятке регионов с минимальным прожиточным минимумом.

Белгородцы ранее неоднократно возмущались тому, почему в регионе такой низкий показатель. Ситуацию разъяснила глава областного минсоцтруда Елена Батанова.

Белгородцам объяснили, почему в регионе такой низкий прожиточный минимум
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#Общество#Белгородская область#Прожиточный минимум#Увеличение#Инна Рогова#Белгород
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