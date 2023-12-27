Жалобы услышаны: прожиточный минимум в Белгородской области стал выше, но ненамного

Ранее Белгородская область вошла в число регионов, в которых в следующем году будет самый низкий прожиточный минимум в стране. В рейтинг она попала с предыдущим нормативом в 12 813 рублей. Однако даже после увеличения до 12 981 рубля Белгородская область всё равно остаётся в десятке регионов с минимальным прожиточным минимумом.