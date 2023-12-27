Жалобы услышаны: прожиточный минимум в Белгородской области стал выше, но ненамного

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Суммы прожиточного минимума в Белгородской области изменили. Соответствующие поправки внесли в документ, вышедший в сентябре.
Теперь прожиточный минимум в регионе на 2024 год составит 12 981 рубль. Ранее предполагалось, что сумма составит 12 813 рублей.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум определили в размере 14 149 рублей. До изменений сумма составляла 13 966 рублей.
Увеличены показатели для пенсионеров и детей. Теперь суммы составляют 11 164 и 12 592 рубля соответственно (11 019 и 12 429 рублей до поправок).
Показатели будут актуальны уже с 1 января 2024 года.
Ранее Белгородская область вошла в число регионов, в которых в следующем году будет самый низкий прожиточный минимум в стране. В рейтинг она попала с предыдущим нормативом в 12 813 рублей. Однако даже после увеличения до 12 981 рубля Белгородская область всё равно остаётся в десятке регионов с минимальным прожиточным минимумом.
Белгородцы ранее неоднократно возмущались тому, почему в регионе такой низкий показатель. Ситуацию разъяснила глава областного минсоцтруда Елена Батанова.