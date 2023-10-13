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Прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Белгородской области признали одним из самых низких в РФ

13 октября 2023, 06:57
Фото: 1MI
Прожиточный минимум
Регион вошёл в тройку субъектов РФ с самым низким показателем. Размер ПМ на 2024 год составит 12 813 рублей. Статистику представило аналитическое агентство «ПромРейтинг».
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Деньги

Прожиточный минимум в Белгородской области в 2024 году останется самым низким в РФ. Его размер составит 12 813 рублей. Аналогичная сумма — в Саратовской и Пензенской областях. Именно эти регионы вошли в тройку субъектов РФ с самым низким показателем.

Чуть больше сумма в Липецкой области, где прожиточный минимум также очень низкий — 12 826 рублей. Остальные регионы Центрального Черноземья показали средний результат, поскольку в топы по высокому и низкому прожиточному минимуму не вошли.

Сумма прожиточного минимума в Белгородской области увеличится на 738 рублей в следующем году. Изменения вступят в силу 1 января 2024 года. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 966 рублей, для пенсионеров — 11 019 рублей, для детей — 12 429 рублей.

В конце 2022 года в регионе определили прожиточный минимум на 2023 год в сумме 12 075 рублей. Для трудоспособного населения сумма равнялась 13 162 рубля, для пенсионеров — 10 385 рублей, а для детей — 11 713 рубля.

Ранее белгородцам объяснили, почему в регионе такой низкий прожиточный минимум. Дело в том, что местные власти повлиять на этот показатель не могут. Он рассчитывается по утверждённой федеральным центром методике.

Стал известен размер прожиточного минимума в Белгородской области на 2024 год
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#Деньги#Белгородская область#Прожиточный минимум#Рейтинг#Липецкая область#Регионы#Белгород#Наталья Корявых
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