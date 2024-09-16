Вслед за МРОТ: какие выплаты и пособия должны увеличиться в 2025 году?

Posted 16 сентября, 12:01
Published 16 сентября, 12:01
Modified 16 сентября, 12:01
Updated 16 сентября, 12:01
Со следующего года минимальный размер оплаты труда может вырасти на 16,6% — до 22,4 тысячи рублей. Соответствующий проект закона уже направили федеральному правительству.
Напомним, что учитывающий медианную зарплату МРОТ начал действовать в 2022 году. Тогда он составлял 42% от зарплаты.
Полная ставка сотрудников не должна быть меньше установленного МРОТа, а сверхурочная работа должна доплачиваться сверх минимального размера оплаты труда. Кроме того, в регионах может быть установлен свой МРОТ, однако он не должен быть ниже федерального.
Для родителей, которые не получили судебное решение об алиментах или не составили нотариальное соглашение, выплаты будут рассчитывать по минимальному значению, предусмотренному Семейным кодексом.
При назначении выплат по беременности и родам тем женщинам, которые работают, обращать внимание будут на их средний размер зарплаты за последние два года. Для тех, у кого рабочий стаж менее полугода, назначат пособие, не МРОТ.
Больничные также посчитают, основываясь на последних двух годах работы. Если рабочего стажа в этот период нет, то выплата окажется равна МРОТу, установленному на день наступления страхового случая.
На минимальный размер оплаты труда также смотрят при назначении госсубсидии работодателям, которые нанимают на работу определённые категории гражадн. В их число входят ветераны боевых действий, СВО и инвалидов.
Резкий рост МРОТ может повлечь за собой рост инфляции. Такого, по мнению эксперта, пытаются добиться некоторые политики, которые предлагают мгновенно повысить МРОТ до 50 тысяч рублей.
В то же время повышение МРОТа даёт многим работникам больше возможностей.
«Мы понимаем, что не может работник низшей квалификации получать больше или на равных с работником, имеющим высшее или среднее профессиональное образование», — пояснила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Прожиточный минимум в России в следующем году увеличится до 17 733 рубля. Соответствующее постановление ранее подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Что же касается Белгородской области, то прожиточный минимум в приграничном регионе вырастет, но ненамного. В следующем году он составит 14 896 рублей.