МРОТ плюс хорошая надбавка: сколько могут заработать белгородские подростки летом

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
По официальным данным, в период летних каникул 2024 года служба занятости населения Белгородской области готова помочь с трудоустройством порядка 25 000 несовершеннолетних жителей региона в возрасте от 14 до 18 лет. В прошлом году работу нашли для 23 089 подростков.
В правительстве отметили, что на 31 мая работодатели открыли 9832 вакансии для трудоустройства подростков. Помимо этого на протяжении всего летнего периода власти ожидают подачу дополнительных заявок от работодателей, как это происходило в предыдущие годы. Например, в 2023 году в течение летних каникул работодатели заявили более 28 000 вакансий.
Что касается зарплаты, в правительстве отметили, что подростку работодатель выплачивает зарплату в размере не ниже минимального размера оплаты труда (19 242 рубля) за полный отработанный месяц. В свою очередь центр занятости населения из средств областного бюджета может выплачивать материальную поддержку в размере трёхкратной минимальной величины пособия по безработице (4833 рубля) за полный отработанный месяц. Власти отметили, что зарплата и материальная поддержка выплачиваются за фактическое количество рабочих дней, отработанных в течение календарного месяца.
В целом подросткам предлагают такие вакансии как подсобный рабочий, сортировщик, рабочий зелёного хозяйства, рабочий по благоустройству территории, курьер, уборщик производственных и служебных помещений, уборщик территории, кухонный рабочий, официант и другие. Принять на работу несовершеннолетних готовы организации бюджетной сферы, торговли, обслуживания, общественного питания и сельскохозяйственного производства.