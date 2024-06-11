МРОТ плюс хорошая надбавка: сколько могут заработать белгородские подростки летом

Что касается зарплаты, в правительстве отметили, что подростку работодатель выплачивает зарплату в размере не ниже минимального размера оплаты труда (19 242 рубля) за полный отработанный месяц. В свою очередь центр занятости населения из средств областного бюджета может выплачивать материальную поддержку в размере трёхкратной минимальной величины пособия по безработице (4833 рубля) за полный отработанный месяц. Власти отметили, что зарплата и материальная поддержка выплачиваются за фактическое количество рабочих дней, отработанных в течение календарного месяца.