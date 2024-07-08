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Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

890 белгородских субъектов МСП получат компенсации по МРОТ для своих работников

24 белгородских предприятия МСП в сфере потребрынка отказались от выплат

8 июля 2024, 06:49
Фото: 1MI

890 белгородских субъектов МСП получат компенсации по МРОТ для своих работников

Речь идёт о субъектах малого и среднего предпринимательства, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Подробнее рассказал замгубернатора Дмитрий Гладский.
Сюжет
Выплаты

В ходе оперсовещания власти обсудили вопрос по предоставлению субсидий на возмещение затрат по оплате труда работников пострадавшим субъектам МСП потребительского рынка в размере трёх минимальных размеров оплаты труда.

По словам чиновника, первоначально шла речь о том, что количество потенциальных получателей составляет 1150 субъектов МСП исходя из ОКВЭДов на общую сумму 714,6 млн рублей.

Мы проводили выверку реестра, и было обнаружено достаточно большое количество удвоений. Они возникли по причине некорректности ведения реестра и выверки со стороны министерства.
Дмитрий Гладский

Гладский добавил, что в настоящее время общее количество потенциальных получателей составляет 890 субъектов на 542,7 млн рублей. Объём текущего финансирования — 264 млн рублей для 360 субъектов.

Чиновник добавил, что первый отбор уже провели. По итогам предоставили субсидии 30 предприятиям на общую сумму 24,8 млн рублей.

Второй отбор проводился с 2 по 6 июля. Всего подали 269 заявок. Требованиям соответствуют 185 заявок на общую сумму 209,3 млн рублей.

64 предприятия планируют участие в следующем отборе, 24 отказались, а по 541 предприятию нет контрактных данных.

Соглашения с предприятиями власти планируют заключить с 9 по 11 июля, а произвести выплаты — 12 июля. Остаток средств на следующий отбор — 29,9 млн рублей.

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