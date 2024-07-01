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Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Белгородские власти выплатили пострадавшему из-за ВСУ бизнесу 5 млрд рублей

Белгородские власти выплатили пострадавшему из-за ВСУ бизнесу 5 млрд рублей

1 июля 2024, 08:12
Фото: Изображение Midjourney
Всего от обстрелов ВСУ с начала СВО пострадали 1095 субъектов предпринимательства. Сумма ущерба составила при этом 9 млрд 974 млн рублей. Подробности сообщил на оперсовещании правительства Белгородской области замгубернатора Дмитрий Гладский.
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Деньги

За 2023–2024 год власти поддержали материально 453 предпринимателя. Общая сумма выплат по данному направлению составила 5,214 млрд рублей. В процессе распределения находятся ещё 620,5 млн рублей.

В 2023 году власти оказывали поддержку с помощью субсидий на компенсацию ущерба. 135 предприятий получили выплаты на общую сумму в 703 млн рублей. 99% из них — деньги из бюджета РФ.

В 2024 году власти выплати гранты на частичную компенсацию отсроченных платежей по страховым взносам и налогу на прибыль. 505 млн рублей поделили между 17 получателями.

Субсидии на компенсацию ущерба из бюджета Белгородской области в размере 250 млн рублей разделили между 121 предпринимателем.

Что касается поддержки пострадавших промышленных предприятий, то в 2023 году 11 компаниям выдали льготные займы на 500 млн рублей. Ещё 27 бизнесов получили 1,675 млрд рублей грантами на компенсацию ущерба. В 2024 году субсидии на сумму 987 млн рублей на улучшения производства из бюджета РФ получили четыре предприятия, больше всего пострадавших от атак ВСУ.

88 предпринимателям мелкого бизнеса также выдали льготные микрозаймы на сумму в 251 млн рублей. Ещё 700 млн рублей распределяют между 92 субъектами МСП.

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#Артем Черненко#Деньги#Общество#Белгородская область#Бизнес#Ущерб#Выплаты#Белгород#ВСУ#Дмитрий Гладский
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