Белгородские власти выплатили пострадавшему из-за ВСУ бизнесу 5 млрд рублей

Что касается поддержки пострадавших промышленных предприятий, то в 2023 году 11 компаниям выдали льготные займы на 500 млн рублей. Ещё 27 бизнесов получили 1,675 млрд рублей грантами на компенсацию ущерба. В 2024 году субсидии на сумму 987 млн рублей на улучшения производства из бюджета РФ получили четыре предприятия, больше всего пострадавших от атак ВСУ.