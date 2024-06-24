Глава КМСП Исаевич назвал перспективные направления для малого и среднего бизнеса

Объекты МСП активно работают в секторах, где они могут быстро реагировать на экономические изменения и перестраиваться, и куда не проникает крупный бизнес. Важно отметить, что более 70% закупок по закону 223-ФЗ производится у МСП. Доля продукции обрабатывающей промышленности в госзакупках увеличилась с восьми процентов в 2016 году до 45% в 2023 году, а доля высокотехнологичной продукции — с 12% до 45%.