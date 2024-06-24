Глава КМСП Исаевич назвал перспективные направления для малого и среднего бизнеса

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Исаевич отметил, что представители МСП успешно адаптировались к новым экономическим условиям, стабилизировали свою деятельность и вышли на устойчивый рост. В настоящее время количество малых и средних предприятий в стране превышает 6,5 миллиона, а число самозанятых достигло почти 10,5 миллиона человек, передает rbc.ru.
По его словам, сектор МСП играет значительную роль в формировании ВВП России и помогает смягчить последствия западных санкций.
Объекты МСП активно работают в секторах, где они могут быстро реагировать на экономические изменения и перестраиваться, и куда не проникает крупный бизнес. Важно отметить, что более 70% закупок по закону 223-ФЗ производится у МСП. Доля продукции обрабатывающей промышленности в госзакупках увеличилась с восьми процентов в 2016 году до 45% в 2023 году, а доля высокотехнологичной продукции — с 12% до 45%.
На прошедшем ПМЭФ-2024 было подписано соглашение с Терским заводом алмазного инструмента, который будет поставлять импортозамещающий буровой инструмент для «Росгео». Ранее этот инструмент закупался в Швеции, Канаде и Китае.
Отмечается, что российские МСП не только адаптировались к экономическим ограничениям, но и использовали их для своего развития. Так, увеличилось количество регистраций бизнеса в онлайн-торговле, доставке продуктов, IT, производстве одежды. Электронная коммерция стала самым быстрорастущим сегментом МСП: число предпринимателей там выросло с 43 тысяч до 405 тысяч.
Важную роль сыграла цифровизация мер поддержки. В 2022 году была создана цифровая платформа МСП.РФ, на которой зарегистрировалось более 850 тысяч предпринимателей. Исаевич отметил, что платформа стандартизировала 10 популярных мер поддержки, обеспечивая равные условия доступа к помощи по всей стране.
По его словам, начальной целью национального проекта, направленного на поддержку небольших компаний, было обеспечение занятости. Эта задача выполнена — сейчас в МСП занято 27,6 миллиона человек.
Исаевич также отметил, что в будущем планируется переход от количественного к качественному росту небольших компаний, с более целевыми мерами поддержки, стимулирующими развитие бизнеса.