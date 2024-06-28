«Бомба замедленного действия»: Епанчинцев обрушился с критикой на минэкономразвития

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области Владислав Епанчинцев раскритиковал работу регионального минэкономразвития в части помощи пострадавшим от оперативной обстановки бизнесменам. По его словам, убытки несут уже сотни предприятий, но помощь власти оказывают медленно.
О том, что белгородскому бизнесу требуется поддержка подобно той, которую оказывали во время пандемии, было сказано ещё в марте, говорит Епанчинцев. Однако первая помощь в итоге начала поступать только через 2,5 месяца.
При этом в список наиболее пострадавших отраслей почему-то вошли только 15 ОКВЭД. К логике формирования этого перечня у предпринимателей почти сразу же возникли вопросы, о чём Бел.Ру писало ранее.
Епанчинцев утверждает, что предлагал больший список, с которым можно было бы поработать. Окончательный же вариант, по словам бизнес-омбудсмена, не покрывает и 30% пострадавших. Например, в помощи отказали турагентствам.
Вместо этого региональное министерство экономического развития решило, что 15 ОКВЭД вполне хватит. Видимо, им нравятся круглые числа.
Владислав Епанчинцев, цитата из «АиФ»
Епанчинцев заявил, что выходил на встречу с предложением по изменению списка ОКВЭД. Прошла она не безрезультатно, но тем не менее неожиданно.
Заместитель губернатора Дмитрий Глебович Гладский показал свой класс высочайшего уровня переговорщика, удалив меня — инициатора этой встречи — со встречи, но тем не менее нам удалось расширить список ОКВЭД.
Владислав Епанчинцев
Несмотря на успех по расширению списка, отбор заявок на дополнительные ОКВЭД до сих пор не начался, говорит бизнес-омбудсмен. Вместе с тем прошло уже более трёх месяцев.
К слову, по итогам первого тура сбора заявок на оказание поддержки пострадавшему бизнесу помогли только 31 организации, остальные получили отказ. Епанчинцев считает, что проблема — в бюрократических моментах. Требования для участия в конкурсе «противоречивые и трудновыполнимые», даже сайт, на котором нужно оставить заявку, сильно тормозит, сетует бизнес-омбудсмен.
Мы видим на Харьковской горе закрытые ТЦ и полупустые офисные центры, которым к концу года просто нечем будет платить налог на имущество. Это бомба замедленного действия, которая, увы, имеет все шансы взорваться в конце года. В данный момент мы пытаемся привлечь внимание губернатора к этой проблеме, но видим, что в областном правительстве есть люди, которые считают, что это и не проблема вовсе, а предпринимательские риски.
Владислав Епанчинцев