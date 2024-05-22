Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнеса

Свою школу иностранных языков она открыла в 2016 году. Тогда это был небольшой кабинет в 25 «квадратов». Учениками были дети, у которых Елена Викторовна была репетитором. Спустя несколько месяцев в школе, помимо английского, начали преподавать испанский, немецкий как для малышей, так и для взрослых.