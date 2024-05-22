Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнеса

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Бизнес в Белгородской области на сегодняшний день переживает не самые простые времена. Своей историей с журналистами Бел.Ру поделилась Елена Плеханова — индивидуальный предприниматель, основатель школы иностранных языков «Форсайт».
По образованию Елена Викторовна — педагог. Много лет она проработала учителем английского языка в профильной гимназии Белгорода, дважды становилась Учителем года и была занесена на городскую Доску почёта.
Свою школу иностранных языков она открыла в 2016 году. Тогда это был небольшой кабинет в 25 «квадратов». Учениками были дети, у которых Елена Викторовна была репетитором. Спустя несколько месяцев в школе, помимо английского, начали преподавать испанский, немецкий как для малышей, так и для взрослых.
Сейчас школа является лицензированным учреждением, насчитывает большой коллектив педагогов, порядка 500 студентов и три очных площадки — две из которых находятся в эпицентре обстрелов (на Харгоре).
В данный момент школа работает преимущественно в формате онлайн, и только некоторые ученики могут посещать занятия в филиале, который расположен подальше от Харгоры. Что касается ещё двух филиалов — там работа заморожена.
Район достаточно сильно разъехался. Нам там работать не с кем. Разумеется, аренда и коммунальные платежи никуда не делись, но филиалы лишены возможности зарабатывать. Мы даже обращались в управу, чтобы нам как-то помогли укрепить бетонными блоками или мешками с песком наши окна, но нам сказали, что это всё на плечах самих предпринимателей. То есть, даже несмотря на то, что мы — школа, социальный бизнес, нам в этом плане никто помогать не собирается.
Елена Плеханова
Рассказала Елена Викторовна и о сложностях, с которыми пришлось столкнуться с началом СВО, особенно после начала массированных обстрелов города. По словам бизнесмена, самая главная сложность даже не в обстрелах (несмотря на их наличие, студенты продолжали заниматься удалённо), а в решении белгородских властей вывезти детей из города в лагеря в другие регионы.
Из тех, кто уехал, а у нас таких большинство (250 человек из 500), к сожалению, все дети приостановили занятия. То есть, в марте они уехали и до сих пор не вернулись. Это самая большая проблема — организованный отток детей. Я понимаю всю важность этих мер, но, к сожалению, мы полностью лишены возможности самостоятельно сохранить хотя бы какой-то прежний уровень заработка компании.
Елена Плеханова
Как отметила предприниматель, несмотря на сложную ситуацию, обязательные платежи никто не отменял. Скидку по арендной плате на месяц предоставил только один собственник помещения, по другим площадкам этого не произошло.
Мы продолжаем платить всё в обычном объёме. Я тоже понимаю собственников помещения, потому что это их заработок, это их хлеб. Куда снижать, что им делать? Тоже нужно зарабатывать. Но нам платить объективно аренду в этом месяце уже нечем. Дилемма такая: либо закрываетесь и съезжаете, либо находите средства платить, но где?
Елена Плеханова
Елена Викторовна отметила, что школа готова заработать хотя бы в летний период, но появилась информация о том, что дети на лето не вернутся.
Следовательно, и летом продолжится такая же ситуация. А налоговая никаких послаблений не даёт. То есть, всё, что мы обязаны по налогам заплатить, если мы не успели внести в необходимый период, взыскивается по требованию. Никто не смотрит ни на то, что это город Белгород, ни на то, что это социальный бизнес, ни на то, что у нас ОКВЭД, попавший в список предпринимателей, рассчитывающих на господдержку. Налоговая ничего не учитывает, средства списываются со счетов. Это очень сильно топит.
Елена Плеханова
Как отметила предприниматель, в конце апреля региональные власти заявили, что средства на поддержку бизнеса выделены. Далее министерство экономического развития опубликовало список из ОКВЭДов, которые подходят под поддержку.
Буквально с понедельника, 20 мая, начался приём заявок на субсидию по поддержке пострадавших предприятий. Мы выяснили, что она будет предоставляться на конкурсной основе, и получат её те предприниматели, которые будут отвечать всем требованиям, среди которых отсутствие налоговой задолженности, а также задолженности по вывозу мусора на момент подачи документов. Также предприниматели должны успеть подать документы до определённого срока. Эти требования являются достаточно жёсткими в сложившейся ситуации, так как не иметь задолженности практически нереально, а налоговая, повторюсь, никаких отсрочек нам пока не делает.
Елена Плеханова
Сейчас предприниматель собирает необходимые документы. Сумма поддержки позволит получить МРОТ на каждого сотрудника на три месяца при условии сохранения занятости работников.
Озвучила бизнесмен и те меры поддержки от государства, которые, по её мнению, помогут решить проблемы. Одна из них — отсрочка по налоговым платежам.
Все индивидуальные обращения остаются без ответа. Всё висит долгое количество дней, и проблема не решается. Налоговой нужно на что-то опереться, но, насколько я понимаю, никакой нормативной базы нет, чтобы нам дать отсрочку. Нужно её сделать. Нужно дать предпринимателям Белгорода пожить без налоговых вычетов какое-то время и без налоговых платежей.
Елена Плеханова
Второй решение — помочь сохранить арендное помещение, поддержав арендодателей, чтобы они были заинтересованы в снижении цен или предоставлении отсрочки по платежам. Третье — ясность относительно летнего периода.
Мы готовы работать с детьми летом, и мы хотели бы с ними работать. Есть летние программы, какие можно провести с детьми, но мы не знаем, кто будет в городе, мы не знаем, сколько детей вывезут, на каких основаниях их будут вывозить, захотят ли родители это делать. Мы хотим знать, кто останется, чтобы для них организовать летние курсы и благодаря этому как-то выжить летом.
Елена Плеханова
Упомянула предприниматель и о социальных сертификатах. Это определённая сумма средств, которая полагается каждому родителю на дополнительное образование ребёнка. Раньше эта система называлась «Навигатор дополнительного образования». А сейчас она вошла в структуру Всероссийского социального сертификата на дополнительное образование.
До сих пор мы, будучи одними из исполнителей, участниками, которые оказывают услуги, в том числе по социальному сертификату, не можем из-за юридических проволочек подписать документы с Белгородом, Белгородским районом, чтобы их дети могли приходить к нам и льготно учиться.
Елена Плеханова
Предприниматель рассказала, что решение данного вопроса ждут уже около года.
То есть, уже родители потеряли целый год, когда их дети могли учиться по социальному сертификату, по государственным деньгам, положенным на обучение детей в дополнительном образовании. С прошлого мая-июня город Белгород не может заключить свой договор с Москвой и, соответственно, начать заключать договоры с нами, а соответственно — дать возможность детям учиться по социальным сертификатам.
Елена Плеханова
В итоге социальная финансовая поддержка людей, которые бы шли учиться в частные школы, сейчас отсутствует в силу бумажных проволочек. На сегодняшний день Елена Викторовна никакой поддержки ещё не получила.
Раньше моя школа как социальное предприятие участвовала в грантах, получала средства на развитие, на рекламу своих услуг. То есть, мы вообще с системой поддержки государства знакомы, мы знаем, как это, как её пройти, как отчитаться за субсидию, за поддержку. Мы всё это делали, но сейчас ничего не работает. И если мы будем так дальше тянуть, скорее всего, это всё некому будет давать. Потому что так долго разрабатывать механизм в текущих условиях, когда мы живём в условиях форс-мажора, конечно, нельзя. Решения должны приниматься быстрее.
Елена Плеханова
Подытожив всё вышесказанное, Елена Викторовна добавила, что категорически не рассматривает для себя перспективу куда-то переезжать и открывать бизнес в других городах.
Я здесь, я местная, я хочу работать в своём родном городе. И я не хочу закрываться, я хочу продолжить делать то, что я делаю хорошо, что у меня получается. Разрушить очень просто. Нам сейчас нужно помочь. Нам — всем социальным предпринимателям. На нас очень многое держится. В первую очередь, на нас держится человеческий капитал города и области. Нас надо поддержать.
Елена Плеханова