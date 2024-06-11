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Published Сегодня, 08:06

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Updated Сегодня, 08:09

Белгородские власти назвали список ОКВЭД для получения помощи от государства

Счастливое число: субъекты МСП с какими ОКВЭДами могут получить помощь от государства

11 июня 2024, 08:06
Фото: 1MI

Белгородские власти назвали список ОКВЭД для получения помощи от государства

Несмотря на неспокойную обстановку в регионе с начала года количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось. Журналисты Бел.Ру выяснили кто и на какую помощь может рассчитывать, а также узнали, какую поддержку власти уже оказали.

По официальным данным, на 10 января в Белгородской области было зарегистрировано 60 659 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). На 10 мая их стало уже 61 609. Таким образом, по итогам четырёх месяцев количество субъектов МСП в регионе увеличилось на 950 единиц.

Кому полагается помощь

С начала 2024 года заявки на компенсацию ущерба поступили от 258 субъектов МСП. При этом в правительстве отметили, что статистический учёт о размере нанесённого ущерба от обстрелов в разрезе отраслей среднего и малого бизнеса не ведётся, так как это не является существенным критерием для предоставления мер поддержки пострадавшим представителям бизнеса.

Что касается списка ОКВЭДов, по которым полагается помощь, он выглядит следующим образом:

47.52.2 — «Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах»;

47.53.3 — «Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах»;

47.19 — «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах»;

47.51 — «Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах»;

47.59.1 — «Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах»;

47.71 — «Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах»;

55.10 — «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»;

56.10.1 — «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания»;

85.11 — «Образование дошкольное»;

85.41 — «Образование дополнительное детей и взрослых»;

86.21 — «Общая врачебная практика»;

86.23 — «Стоматологическая практика»;

86.90 — «Деятельность в области медицины прочая»;

93.13 — «Деятельность фитнес-центров»;

93.29 — «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая»;

47.52.7 — «Торговля розничная строительными материалами, не включёнными в другие группировки, в специализированных магазинах»;

47.65 — «Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах»;

56.10 — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания»;

59.14 — «Деятельность в области демонстрации кинофильмов»;

88.91 — «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»;

86 — «Деятельность в области здравоохранения»;

93.12 — «Деятельность спортивных клубов».

В правительстве также отметили, что субсидии субъектам МСП полагаются по ОКВЭДам, включённым в группировки вышеуказанных кодов.

Выплаты предоставляют на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда работников, в размере минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника.

В правительстве добавили, что в текущем году различные меры поддержки уже предоставили 212 субъектам МСП, пострадавшим в результате обстрелов территории региона со стороны Украины.

Кто и сколько получил

По официальным данным, в 2024 году в рамках государственной программы области субъектам предпринимательства предоставили различные меры поддержки. Ряд субъектов могли воспользоваться несколькими их видами. Речь идёт о:

  1. Субсидии на компенсацию части затрат субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и расширения производства товаров (работ, услуг), не более 75% от суммы понесённых затрат, не более 10 млн рублей — восемь субъектов МСП на общую сумму 30,9 млн рублей.
  2. Гранты и субсидии пострадавшим субъектам предпринимательства — 212 субъектам на общую сумму 578,9 млн рублей.
  3. Льготные микрозаймы на развитие деятельности до 5 млн рублей для субъектов МСП и до 500 тысяч рублей для самозанятых граждан (размер процентной ставки зависит от наличия (отсутствия) залогового обеспечения, срока предоставления микрозайма, других условий) — 78 субъектам МСП на общую сумму 270,3 млн рублей и двум самозанятым.
  4. Поручительства Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию по частично обеспеченным обязательствам субъектов МСП до 70% от суммы кредитных обязательств — 37 субъектам МСП на общую сумму 500 млн рублей.
  5. Образовательные и консультационные услуги центра «Мой бизнес» — 302 субъектам МСП, самозанятым гражданам и физическим лицам, планирующим осуществление предпринимательской деятельности.

Средства для реализации перечисленных мер поддержки предоставили бюджету Белгородской области из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Образование#Помощь#Предпринимательство#Эксклюзив#Белгород#МСП#Затраты#Государство#Обстрелы#Меры поддержки
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