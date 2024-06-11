Счастливое число: субъекты МСП с какими ОКВЭДами могут получить помощь от государства

С начала 2024 года заявки на компенсацию ущерба поступили от 258 субъектов МСП. При этом в правительстве отметили, что статистический учёт о размере нанесённого ущерба от обстрелов в разрезе отраслей среднего и малого бизнеса не ведётся, так как это не является существенным критерием для предоставления мер поддержки пострадавшим представителям бизнеса.