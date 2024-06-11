Счастливое число: субъекты МСП с какими ОКВЭДами могут получить помощь от государства

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
По официальным данным, на 10 января в Белгородской области было зарегистрировано 60 659 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). На 10 мая их стало уже 61 609. Таким образом, по итогам четырёх месяцев количество субъектов МСП в регионе увеличилось на 950 единиц.
Кому полагается помощь
С начала 2024 года заявки на компенсацию ущерба поступили от 258 субъектов МСП. При этом в правительстве отметили, что статистический учёт о размере нанесённого ущерба от обстрелов в разрезе отраслей среднего и малого бизнеса не ведётся, так как это не является существенным критерием для предоставления мер поддержки пострадавшим представителям бизнеса.
Что касается списка ОКВЭДов, по которым полагается помощь, он выглядит следующим образом:
47.52.2 — «Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах»;
47.53.3 — «Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах»;
47.19 — «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах»;
47.51 — «Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах»;
47.59.1 — «Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах»;
47.71 — «Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах»;
55.10 — «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»;
56.10.1 — «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания»;
85.11 — «Образование дошкольное»;
85.41 — «Образование дополнительное детей и взрослых»;
86.21 — «Общая врачебная практика»;
86.23 — «Стоматологическая практика»;
86.90 — «Деятельность в области медицины прочая»;
93.13 — «Деятельность фитнес-центров»;
93.29 — «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая»;
47.52.7 — «Торговля розничная строительными материалами, не включёнными в другие группировки, в специализированных магазинах»;
47.65 — «Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах»;
56.10 — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания»;
59.14 — «Деятельность в области демонстрации кинофильмов»;
88.91 — «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»;
86 — «Деятельность в области здравоохранения»;
93.12 — «Деятельность спортивных клубов».
В правительстве также отметили, что субсидии субъектам МСП полагаются по ОКВЭДам, включённым в группировки вышеуказанных кодов.
Выплаты предоставляют на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда работников, в размере минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника.
В правительстве добавили, что в текущем году различные меры поддержки уже предоставили 212 субъектам МСП, пострадавшим в результате обстрелов территории региона со стороны Украины.
Кто и сколько получил
По официальным данным, в 2024 году в рамках государственной программы области субъектам предпринимательства предоставили различные меры поддержки. Ряд субъектов могли воспользоваться несколькими их видами. Речь идёт о:
Средства для реализации перечисленных мер поддержки предоставили бюджету Белгородской области из резервного фонда Правительства Российской Федерации.