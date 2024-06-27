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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Большинство белгородских студентов хотят после учёбы завести своё дело

Работа по найму или свой бизнес? Белгородские студенты не хотят работать «на дядю»

27 июня 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney

Большинство белгородских студентов хотят после учёбы завести своё дело

Почти 40% опрошенных студентов хотят открыть собственный бизнес. Чаще всего такое желание встречается у девушек. Опрос среди работающего населения Белгорода провели аналитики сайта SuperJob.

Согласно данным опроса, 37% студентов хотят построить карьеру в бизнесе после окончания учёбы. При этом 33% студентов предпочитают работать по найму: чаще всего к такому решению приходят мужчины — 36% против 30% среди женщин.

Кроме того, каждый десятый студент уже имеет опыт ведения собственного бизнеса: среди мужчин таких 14%, а среди женщин — 7%. Этот опыт обычно включает в себя различные виды самостоятельного заработка без официального статуса предпринимателя.

Более половины студентов (50%) планируют открыть собственное дело в будущем, причём среди девушек таких больше — 55%, а среди юношей 49%.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Бизнес#Новости Белгорода#Белгород#Белгородские студенты
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