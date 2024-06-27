Работа по найму или свой бизнес? Белгородские студенты не хотят работать «на дядю»

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Согласно данным опроса, 37% студентов хотят построить карьеру в бизнесе после окончания учёбы. При этом 33% студентов предпочитают работать по найму: чаще всего к такому решению приходят мужчины — 36% против 30% среди женщин.
Кроме того, каждый десятый студент уже имеет опыт ведения собственного бизнеса: среди мужчин таких 14%, а среди женщин — 7%. Этот опыт обычно включает в себя различные виды самостоятельного заработка без официального статуса предпринимателя.
Более половины студентов (50%) планируют открыть собственное дело в будущем, причём среди девушек таких больше — 55%, а среди юношей 49%.