Нет полномочий: может ли бизнес получить землю под свалкой за её рекультивацию?

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
За ликвидацию за свой счёт бесхозных свалок бизнес сможет получать землю под ними бесплатно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Журналисты Бел.Ру решили выяснить, сколько подобных свалок в регионе.
По официальным данным, на 31 мая на территории Белгородской области в реестре управления экоохотнадзора региона числятся 96 несанкционированных свалок. Из них четыре расположены в Белгороде.
На конец 2023 года на территории области неликвидированными оставались 83 свалки. Из них четыре — в Белгороде. А на конец 2022 года в области было 207 несанкционированных свалок, из них шесть — в Белгороде.
В правительстве отметили, что на территории всей области земли, на которых располагаются несанкционированные свалки, преимущественно находятся в муниципальной собственности.
При этом работа по ликвидации свалок ведётся регулярно собственниками земельных участков. В рамках профилактической работы сотрудники управления выдают собственникам земли рекомендации по ликвидации свалок, а также предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Кроме этого, на территории области каждый год проводят экологические дни. Их цель не только общая оценка экологического состояния районов в целом, но и в устранение нарушений. А ещё сотрудники ведомства с 2022 года ежегодно проводят экологический флешмоб цель которого — сокращение количества несанкционированных свалок. В этом году в мероприятии приняли участие 19 территорий, где было убрано более 300 тонн мусора. Всего за три года в районах ликвидировали более 1000 тонн отходов.
Что касается рассмотрения вопроса передачи участков под свалками бизнесменам, которые займутся рекультивацией, в правительстве отметили, что у управления экоохотнадзора таких полномочий нет.