Нет полномочий: может ли бизнес получить землю под свалкой за её рекультивацию?

Кроме этого, на территории области каждый год проводят экологические дни. Их цель не только общая оценка экологического состояния районов в целом, но и в устранение нарушений. А ещё сотрудники ведомства с 2022 года ежегодно проводят экологический флешмоб цель которого — сокращение количества несанкционированных свалок. В этом году в мероприятии приняли участие 19 территорий, где было убрано более 300 тонн мусора. Всего за три года в районах ликвидировали более 1000 тонн отходов.