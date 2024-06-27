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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В Белгородской области приняли новый закон о выплатах пострадавшим

Кто из пострадавших от обстрелов ВСУ белгородцев сможет получить новые выплаты?

27 июня 2024, 13:31
Фото: 1MI

В Белгородской области приняли новый закон о выплатах пострадавшим

Депутаты облдумы приняли закон о денежной выплате отдельным категориям граждан. Речь идёт о пострадавших от обстрелов ВСУ белгородцах. Они смогут рассчитывать на ряд мер поддержки.

Как отметил председатель облдумы Юрий Клепиков, внесению законодательной инициативы предшествовала большая аналитическая работа. По его словам, регулярные обстрелы со стороны Украины, разрушение, повреждение жилья белгородцев, утрата имущества требуют дополнительной поддержки, особенно это касается социально незащищённых слоёв населения.

Поэтому депутаты разработали проект и приняли закон, в котором прописаны три блока поддержки белгородцев. Это:

  • компенсация за утраченное и повреждённое имущество, проведение текущего ремонта повреждённого имущества и оказание иной помощи. На эти цели средства выделят с учётом уже оказанных мер поддержки;
  • выплаты на медицинское обслуживание, лечение по назначению врача;
  • поддержка инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Обратиться за целевой выплатой смогут:

  • одиноко проживающие граждане и семьи, чей доход не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума;
  • многодетные семьи и одиноко проживающие инвалиды I и II группы, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума;
  • семьи с детьми, страдающими тяжёлыми формами ДЦ и редкими орфанными заболеваниями независимо от величины дохода.
Стало известно, кто из белгородцев получит выплаты в 50 и 100 тысяч рублей
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородцы#Прожиточный минимум#Депутаты#Инвалиды#Гуманитарная помощь#Законодательство#Белгород#Социальная поддержка#Обстрелы#Медицинское обслуживание
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