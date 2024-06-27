Кто из пострадавших от обстрелов ВСУ белгородцев сможет получить новые выплаты?

Как отметил председатель облдумы Юрий Клепиков, внесению законодательной инициативы предшествовала большая аналитическая работа. По его словам, регулярные обстрелы со стороны Украины, разрушение, повреждение жилья белгородцев, утрата имущества требуют дополнительной поддержки, особенно это касается социально незащищённых слоёв населения.