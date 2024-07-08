Почти 270 белгородских предприятий запросили поддержку

Напомним, что недавно Белгородская область получила из федерального бюджета 264 млн рублей для помощи малому и среднему бизнесу. Большая часть средств должна была отойти потребительским рынкам, а другая часть — бизнесу Белгорода, который помогал вывозить детей в безопасные регионы.