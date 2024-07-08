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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В конце недели в Белгородской области начнут выдавать выплаты субъектам МСП

Почти 270 белгородских предприятий запросили поддержку

8 июля 2024, 06:33
Фото: 1MI

В конце недели в Белгородской области начнут выдавать выплаты субъектам МСП

Недавно на поддержку субъектов МСП в Белгородской области из федерального бюджета выделили 264 млн рублей. Они пойдут на помощь предприятиям из четырёх районов региона. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о завершении приёма заявок на участие в новом этапе федеральной программы поддержки малого и среднего бизнеса. Всего получено 269 заявок.

Программа направлена на помощь предприятиям потребительского рынка, расположенным в Шебекинском, Грайворонском округах, Белгороде и Белгородском районе.

Глава региона также уточнил, что выплаты малому и среднему бизнесу начнутся уже в конце текущей недели.

Напомним, что недавно Белгородская область получила из федерального бюджета 264 млн рублей для помощи малому и среднему бизнесу. Большая часть средств должна была отойти потребительским рынкам, а другая часть — бизнесу Белгорода, который помогал вывозить детей в безопасные регионы.

Белгородская область получила 264 млн рублей для помощи малому и среднему бизнесу
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Малый бизнес#Предприятия#Новости Белгорода#Средний бизнес#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Заявки
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