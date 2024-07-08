Почти 270 белгородских предприятий запросили поддержку

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о завершении приёма заявок на участие в новом этапе федеральной программы поддержки малого и среднего бизнеса. Всего получено 269 заявок.
Программа направлена на помощь предприятиям потребительского рынка, расположенным в Шебекинском, Грайворонском округах, Белгороде и Белгородском районе.
Глава региона также уточнил, что выплаты малому и среднему бизнесу начнутся уже в конце текущей недели.
Напомним, что недавно Белгородская область получила из федерального бюджета 264 млн рублей для помощи малому и среднему бизнесу. Большая часть средств должна была отойти потребительским рынкам, а другая часть — бизнесу Белгорода, который помогал вывозить детей в безопасные регионы.