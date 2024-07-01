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Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Более 93% жителей Грайворонского горокруга получили обещанную выплату

Вопрос с выплатой компенсации жителям Грайворонского горокруга практически закрыт

1 июля 2024, 07:31
Фото: 1MI

Более 93% жителей Грайворонского горокруга получили обещанную выплату

О выплатах жителям Грайворонского горокруга Белгородской области рассказала на оперативном совещании министр Елена Батанова.
Сюжет
МЧС

По словам Елены Батановой, более 93% человек из Грайворонского горокруга получили обещанную выплату в 10 тыс. рублей.

Всего на данный момент заявки на компенсацию подали 16 580 человек. Из них 15 478 уже получили выплату. Запланировано к финансированию на 1 июля было 714 человек.

«Сегодня мы планируем, если всё сложится, ещё 714 человек получат. Итого будет 98% человек. На сегодня находятся на согласовании с МЧС и МВД ещё 388 человек. Если они нам их согласовывают, то к четвергу мы полностью решим задачу», — добавила Батанова.

По словам чиновницы, заявления продолжают поступать, а министерство работает в оперативном режиме.

Гладков отметил, что люди продолжают оставаться в крайне тяжёлой ситуации, и выплаты должны быть доведены.

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#Артем Черненко#Белгородская область#МЧС#Елена батанова#Министр#Выплаты#Компенсации#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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