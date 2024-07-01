Вопрос с выплатой компенсации жителям Грайворонского горокруга практически закрыт

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
По словам Елены Батановой, более 93% человек из Грайворонского горокруга получили обещанную выплату в 10 тыс. рублей.
Всего на данный момент заявки на компенсацию подали 16 580 человек. Из них 15 478 уже получили выплату. Запланировано к финансированию на 1 июля было 714 человек.
«Сегодня мы планируем, если всё сложится, ещё 714 человек получат. Итого будет 98% человек. На сегодня находятся на согласовании с МЧС и МВД ещё 388 человек. Если они нам их согласовывают, то к четвергу мы полностью решим задачу», — добавила Батанова.
По словам чиновницы, заявления продолжают поступать, а министерство работает в оперативном режиме.
Гладков отметил, что люди продолжают оставаться в крайне тяжёлой ситуации, и выплаты должны быть доведены.