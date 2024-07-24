Отказов не было? Все ли МСП получат компенсации по МРОТ для своих работников

Белгородские власти рассказали об отказах МСП в получении компенсации

Представители регионального правительства обсудили вопрос выделения субсидий на компенсацию расходов по заработной плате сотрудникам пострадавших предприятий малого и среднего предпринимательства в сфере потребрынка. Тогда прозвучала информация о том, что некоторые бизнесмены отказались от выплаты.