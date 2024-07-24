Отказов не было? Все ли МСП получат компенсации по МРОТ для своих работников

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Субсидия составляет трёхкратный размер минимального размера оплаты труда. Заместитель губернатора Дмитрий Гладский пояснил, что количество потенциальных получателей субсидий составляет 890 субъектов, общая сумма поддержки оценивается в 542,7 млн рублей. В настоящее время выделено 264 млн рублей для 360 предприятий.
Чиновник отметил, что первый отбор уже состоялся, и 30 предприятий получили субсидии на общую сумму 24,8 млн рублей.
Второй отбор проводился со 2 по 6 июля. Было подано 269 заявок, из которых 185 отвечают требованиям на общую сумму 209,3 млн рублей.
На участие в следующем отборе претендуют 64 предприятия, 24 отказались, по 541 предприятию отсутствуют данные о заключенных контрактах.
Журналисты Бел.Ру попытались выяснить, какие именно предприятия отказались от получения выплат и по каким причинам. Для этого мы направили официальный запрос в региональное правительство.
Из ответа следует, что в рамках проведённых отборов отказов от получения субсидий не поступало.