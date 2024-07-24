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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Белгородские власти рассказали об отказах МСП в получении компенсации

Отказов не было? Все ли МСП получат компенсации по МРОТ для своих работников

24 июля 2024, 08:16
Фото: 1MI

Белгородские власти рассказали об отказах МСП в получении компенсации

Представители регионального правительства обсудили вопрос выделения субсидий на компенсацию расходов по заработной плате сотрудникам пострадавших предприятий малого и среднего предпринимательства в сфере потребрынка. Тогда прозвучала информация о том, что некоторые бизнесмены отказались от выплаты.

Субсидия составляет трёхкратный размер минимального размера оплаты труда. Заместитель губернатора Дмитрий Гладский пояснил, что количество потенциальных получателей субсидий составляет 890 субъектов, общая сумма поддержки оценивается в 542,7 млн рублей. В настоящее время выделено 264 млн рублей для 360 предприятий.

Чиновник отметил, что первый отбор уже состоялся, и 30 предприятий получили субсидии на общую сумму 24,8 млн рублей.

Второй отбор проводился со 2 по 6 июля. Было подано 269 заявок, из которых 185 отвечают требованиям на общую сумму 209,3 млн рублей.

На участие в следующем отборе претендуют 64 предприятия, 24 отказались, по 541 предприятию отсутствуют данные о заключенных контрактах.

Видео: Оперативное совещание

Журналисты Бел.Ру попытались выяснить, какие именно предприятия отказались от получения выплат и по каким причинам. Для этого мы направили официальный запрос в региональное правительство.

Из ответа следует, что в рамках проведённых отборов отказов от получения субсидий не поступало.

Выплаты компенсаций белгородскому МСП задерживаются из-за процесса согласования
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