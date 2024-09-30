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Posted 30 сентября, 13:19

Published 30 сентября, 13:19

Modified 1 октября, 13:59

Updated 1 октября, 13:59

В России в 2025 году увеличится МРОТ

Как изменится МРОТ с 2025 года?

30 сентября 2024, 13:19
Фото: 1MI
В России в 2025 году увеличится МРОТ

МРОТ в России превысит 22 тысячи рублей

Сюжет
Прожиточный минимум
В России со следующего года могут повысить МРОТ до 22 400 рублей. Соответствующий документ опубликовали в думской электронной базе.

Правительство России внесло на рассмотрение законопроект о повышении МРОТа до 22,4 тысячи рублей. Минимальный размер оплаты труда может увеличиться с 1 января 2025 года.

О том, что МРОТ повысится до 22,4 тысячи рублей стало известно в середине сентября. Также изменения коснутся алиментов и пособий, однако существуют определённые риски.

Ранее появлялась информация, что для жителей Белгородской области прожиточный минимум в 2025 году составит 14 896 рублей, для трудоспособного населения — 19 329 рублей. Такой показатель установило региональное правительство.

Общероссийский же минимум не превысит 17 733 рубля.

Вслед за МРОТ: какие выплаты и пособия должны увеличиться в 2025 году?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Прожиточный минимум#Законопроект#Россия#Касается каждого#Мрот
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