Как изменится МРОТ с 2025 года?

Posted 30 сентября, 13:19
Published 30 сентября, 13:19
Modified 1 октября, 13:59
Updated 1 октября, 13:59
Правительство России внесло на рассмотрение законопроект о повышении МРОТа до 22,4 тысячи рублей. Минимальный размер оплаты труда может увеличиться с 1 января 2025 года.
О том, что МРОТ повысится до 22,4 тысячи рублей стало известно в середине сентября. Также изменения коснутся алиментов и пособий, однако существуют определённые риски.
Ранее появлялась информация, что для жителей Белгородской области прожиточный минимум в 2025 году составит 14 896 рублей, для трудоспособного населения — 19 329 рублей. Такой показатель установило региональное правительство.
Общероссийский же минимум не превысит 17 733 рубля.
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