Почти на дне? В Белгородской области будет один из самых низких прожиточных минимумов

В 2024 году размер ПМ в Белгородской области также признавали одним из самых низких: на тот момент его величина составляла 12 813 рублей. Белгородцы ранее просили повысить прожиточный минимум из-за обстрелов, но жителям региона ответили, что такой возможности нет.