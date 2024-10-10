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Posted 10 октября, 09:13

Published 10 октября, 09:13

Modified 10 октября, 12:52

Updated 10 октября, 12:52

В следующем году в Белгородской области вновь будет один из самых низких ПМ

Почти на дне? В Белгородской области будет один из самых низких прожиточных минимумов

10 октября 2024, 09:13
Фото: 1MI
В следующем году в Белгородской области вновь будет один из самых низких ПМ

Белгородская область вошла в топ-10 с самым низким прожиточным минимумом

Сюжет
Прожиточный минимум
В Белгородской области на 2025 год установлен один из самых низких прожиточных минимумов. Приграничный регион находится на втором месте в топ-10. Информацией поделились специалисты «ПромРейтинга».

Самый низкий прожиточный минимум в 2025 году будет в Липецкой и Тамбовской областях — там показатель составит 14 718 рублей. На втором месте расположились три региона: в Белгородской, Пензенской и Саратовской областях ПМ остановится на 14 896 рублях.

Курская область попала на пятое место — 15 428 рублей, а Воронежская на шестое — 15 605 рублей. Зато в Брянской области оказался самый высокий прожиточный минимум в топ-10 — там сумма достигла 16 314 рублей.

В 2024 году размер ПМ в Белгородской области также признавали одним из самых низких: на тот момент его величина составляла 12 813 рублей. Белгородцы ранее просили повысить прожиточный минимум из-за обстрелов, но жителям региона ответили, что такой возможности нет.

Топ-10 с минимальным прожиточным минимумомТоп-10 с минимальным прожиточным минимумом
Топ-10 с минимальным прожиточным минимумом. Фото: «ПромРейтинг»
Белгородцам повысят прожиточный минимум, но он всё равно будет ниже общероссийского
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Прожиточный минимум#Новости Белгорода#Белгород
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