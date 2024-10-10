Почти на дне? В Белгородской области будет один из самых низких прожиточных минимумов

Posted 10 октября, 09:13
Published 10 октября, 09:13
Modified 10 октября, 12:52
Updated 10 октября, 12:52
Самый низкий прожиточный минимум в 2025 году будет в Липецкой и Тамбовской областях — там показатель составит 14 718 рублей. На втором месте расположились три региона: в Белгородской, Пензенской и Саратовской областях ПМ остановится на 14 896 рублях.
Курская область попала на пятое место — 15 428 рублей, а Воронежская на шестое — 15 605 рублей. Зато в Брянской области оказался самый высокий прожиточный минимум в топ-10 — там сумма достигла 16 314 рублей.
В 2024 году размер ПМ в Белгородской области также признавали одним из самых низких: на тот момент его величина составляла 12 813 рублей. Белгородцы ранее просили повысить прожиточный минимум из-за обстрелов, но жителям региона ответили, что такой возможности нет.