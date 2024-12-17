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Posted 17 декабря, 17:01

Published 17 декабря, 17:01

Modified 17 декабря, 17:01

Updated 17 декабря, 17:01

Некоторым белгородцам повысят зарплаты

Бюджетников порадуют: на сколько поднимется зарплата в Белгородской области в 2025-м?

17 декабря 2024, 17:01
Фото: 1MI. Некоторым белгородцам повысят зарплаты

Белгородский минфин сообщил о повышении зарплат в наступающем году

Сюжет
Зарплата
Хорошую новость сообщили в министерстве финансов и бюджетной политики. В 2025 году в Белгородской области зарплаты для бюджетников увеличатся на 26%. Но не у всех.

Белгородцы спросили, планируется ли в регионе вообще повышение заработной платы в следующем году. Жители считают, что никакой положительной динамики в этом вопросе нет.

«Вы везде отчитались, что всё под вашим контролем и вы всячески заботитесь о рабочем классе. Напишите, пожалуйста, конкретную дату и официальный документ, в котором говорится о повышении, в каком проценте и кто в этот перечень входит? Год заканчивается, а движения нет», — написал белгородец в соцсети.

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области сообщило, что повышение действительно планируется. В следующем году зарплаты врачей, учителей, работников социальной защиты, культуры и спорта увеличат на 26%.

На примере средней заработной платы: с 44 550 рублей она поднимется до 56 120 рублей, если сравнивать с 2024 годом.

Рост будет и у остальных бюджетников, но только на 14,2%. А вот минимальный размер оплаты труда увеличится на 16,6%.

«Повышение зарплат в 2025 году будет выше темпа инфляции, который составляет, по данным Центробанка России, 4,55%», — заключили в министерстве.
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