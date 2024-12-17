Бюджетников порадуют: на сколько поднимется зарплата в Белгородской области в 2025-м?

Белгородский минфин сообщил о повышении зарплат в наступающем году

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Хорошую новость сообщили в министерстве финансов и бюджетной политики. В 2025 году в Белгородской области зарплаты для бюджетников увеличатся на 26%. Но не у всех.

Белгородцы спросили, планируется ли в регионе вообще повышение заработной платы в следующем году. Жители считают, что никакой положительной динамики в этом вопросе нет. «Вы везде отчитались, что всё под вашим контролем и вы всячески заботитесь о рабочем классе. Напишите, пожалуйста, конкретную дату и официальный документ, в котором говорится о повышении, в каком проценте и кто в этот перечень входит? Год заканчивается, а движения нет», — написал белгородец в соцсети. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области сообщило, что повышение действительно планируется. В следующем году зарплаты врачей, учителей, работников социальной защиты, культуры и спорта увеличат на 26%. На примере средней заработной платы: с 44 550 рублей она поднимется до 56 120 рублей, если сравнивать с 2024 годом. Рост будет и у остальных бюджетников, но только на 14,2%. А вот минимальный размер оплаты труда увеличится на 16,6%. «Повышение зарплат в 2025 году будет выше темпа инфляции, который составляет, по данным Центробанка России, 4,55%», — заключили в министерстве. Сумма впечатляет: названа средняя зарплата курьеров в Белгородской области Узнать подробнее Читайте также: Белгородцы копят миллион, пока ещё один чиновник хочет вернуться из «Барса» На 22 тысячи? Средняя зарплата белгородцев должна значительно вырасти Белгородские организации будут платить налоги по-другому с января