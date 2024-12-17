Сумма впечатляет: названа средняя зарплата курьеров в Белгородской области

Получать курьеры тоже стали больше. В 2022 году из средняя зарплата составляла 65,4 тысячи рублей, в 2023-м она выросла до 88 тысяч рублей. В уходящем году она увеличилась ещё сильнее и теперь составляет 116 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что никакой тенденции на снижение в ближайшее время не предвидится.