Сумма впечатляет: названа средняя зарплата курьеров в Белгородской области

Posted 17 декабря, 13:08
Published 17 декабря, 13:08
Modified 17 декабря, 13:08
Updated 17 декабря, 13:08
В сфере доставки в Белгородской области наблюдается дефицит работников. Всего в текущем году работодатели искали более 1,2 тысячи курьеров. На одну вакансию сейчас приходится 2,4 резюме, норма — от четырёх до восьми.
Больше всего не хватает сотрудников компаниям-аутсорсингам, предоставляющим курьерские услуги для крупных клиентов, розничным торговым сетям и IT-компаниям. Активно их ищут рестораны и кафе.
Получать курьеры тоже стали больше. В 2022 году из средняя зарплата составляла 65,4 тысячи рублей, в 2023-м она выросла до 88 тысяч рублей. В уходящем году она увеличилась ещё сильнее и теперь составляет 116 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что никакой тенденции на снижение в ближайшее время не предвидится.
Больше всего получают те работники, которые имеют личный транспорт, в частности грузовой, а также активные пользователи мобильных приложений. Они могут в день посетить более чем 25 адресов.