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Posted 17 декабря, 13:08

Published 17 декабря, 13:08

Modified 17 декабря, 13:08

Updated 17 декабря, 13:08

Спрос на курьеров в Белгородской области вырос на 44%

Сумма впечатляет: названа средняя зарплата курьеров в Белгородской области

17 декабря 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney.

Спрос на курьеров в Белгородской области вырос на 44%

Сюжет
Зарплата
Сегодня, 17 декабря, в России отмечается неофициальный праздник — День курьера. В Белгородской области спрос на них в этом году вырос более чем на 40%. При этом зарплаты курьеров тоже растут. Аналитику представил сервис hh.ru.

В сфере доставки в Белгородской области наблюдается дефицит работников. Всего в текущем году работодатели искали более 1,2 тысячи курьеров. На одну вакансию сейчас приходится 2,4 резюме, норма — от четырёх до восьми.

Больше всего не хватает сотрудников компаниям-аутсорсингам, предоставляющим курьерские услуги для крупных клиентов, розничным торговым сетям и IT-компаниям. Активно их ищут рестораны и кафе.

Получать курьеры тоже стали больше. В 2022 году из средняя зарплата составляла 65,4 тысячи рублей, в 2023-м она выросла до 88 тысяч рублей. В уходящем году она увеличилась ещё сильнее и теперь составляет 116 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что никакой тенденции на снижение в ближайшее время не предвидится.

Больше всего получают те работники, которые имеют личный транспорт, в частности грузовой, а также активные пользователи мобильных приложений. Они могут в день посетить более чем 25 адресов.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Зарплата#Дефицит#Россия#Новости Белгорода#Белгород#Курьеры
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