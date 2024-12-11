Белгородских школьников пугают терактами, а экс-чиновнице грозит 21 год колонии

Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук* заподозрили в терроризме. Её обвинили в передаче 500 тысяч рублей на нужды ВСУ. По версии следствия, этим она занималась со своим помощником Александром Холодковым*, но вину они не признают. Девушка утверждает, что её подставил бывший муж Евгений Кисель, который в настоящее время скрывается на Украине.