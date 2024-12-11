Белгородских школьников пугают терактами, а экс-чиновнице грозит 21 год колонии

Posted 11 декабря, 15:30
Published 11 декабря, 15:30
Modified 11 декабря, 15:30
Updated 11 декабря, 15:30
Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук* заподозрили в терроризме. Её обвинили в передаче 500 тысяч рублей на нужды ВСУ. По версии следствия, этим она занималась со своим помощником Александром Холодковым*, но вину они не признают. Девушка утверждает, что её подставил бывший муж Евгений Кисель, который в настоящее время скрывается на Украине.
Гособвинение же предлагает отправить белгородку в колонию на 21 год и назначить ей штраф в размере 3 млн рублей. Её сообщнику прокурор запросил наказание в виде 22 лет колонии и 4,5 млн рублей штрафа. Какое решение примет суд, пока не известно.
*Виктория Шинкарук и Александр Холодков внесены в список экстремистов и террористов
Утром 11 декабря жители Белгорода сообщили, что в некоторых школах неожиданно отменили занятия. В качестве причины им сообщили информацию о возможном минировании учреждений.
О подозрительных посланиях рассказали родители учеников нескольких школ, включая учреждение № 4. Они объяснили, что в кабинет к их детям постучались и, сообщив о минировании, эвакуировали учеников.
Позже случившееся прокомментировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он объяснил, что учителя действовали по алгоритму: дети были в безопасности, а их родителей своевременно предупредили о возможной угрозе. Школы начали проверять специалисты.
Проблемы другого рода заметили в детском саду Губкина. Несколько воспитанников почувствовали себя плохо минувшей ночью, из-за чего пришлось обратиться к врачам.
Что именно случилось с ребятами, пока не известно. Роспотребнадзор проводит проверку. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура: в ведомстве заявили о массовых жалобах воспитанников на плохое самочувствие.
Проверку также проведёт Следственный комитет. По информации СК, у детей выявили признаки отравления.
Известно также, что детсадовцам не потребовалась госпитализация.
11 декабря в Белгороде состоялось заседание конкурсной комиссии по выборам мэра, но журналистам Бел.Ру не удалось на него попасть. Допустили только одно СМИ — бюджетное «Белгород-Медиа».
На КПП сообщили, что списки аккредитованных СМИ уже сформированы и не изменятся, хотя до этого одна из сотрудниц без вопросов подсказала, в какую сторону идти и в какой кабинет заходить.
Интересно и то, что редакция Бел.Ру подавала заявку на аккредитацию, однако это не позволило посетить выборы мэра — в проходе отказали, сославшись на то, что мероприятие уже идёт. Результаты заседания обещали огласить позже, а также пригласили журналистов посмотреть эфир январского заседания конкурсной комиссии.
Добавим, что главный редактор Бел.Ру пытался связаться с пресс-службой администрации города, но не получил ответов на запросы. Утром редакция снова пыталась узнать время заседания, но безрезультатно.
Что же касается результатов второго этапа конкурса, то обошлось без сюрпризов. В следующий тур прошли все три кандидата, а больше всех баллов набрал действующий мэр Валентин Демидов.