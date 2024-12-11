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Posted 11 декабря, 15:30

Published 11 декабря, 15:30

Modified 11 декабря, 15:30

Updated 11 декабря, 15:30

Белгородских школьников пугают терактами, а экс-чиновнице грозит 21 год колонии

Белгородских школьников пугают терактами, а экс-чиновнице грозит 21 год колонии

11 декабря 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.
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Новости Белгорода
Сегодня, 11 декабря, белгородцы обсуждали возможное наказание для экс-чиновницы, сообщения о минировании школ и вспышку болезни в детсаду, а также результаты второго этапа конкурса на должность мэра (без скандала не обошлось). Итоги дня — в материале.

Как могут наказать белгородскую экс-чиновницу?

Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук* заподозрили в терроризме. Её обвинили в передаче 500 тысяч рублей на нужды ВСУ. По версии следствия, этим она занималась со своим помощником Александром Холодковым*, но вину они не признают. Девушка утверждает, что её подставил бывший муж Евгений Кисель, который в настоящее время скрывается на Украине.

Гособвинение же предлагает отправить белгородку в колонию на 21 год и назначить ей штраф в размере 3 млн рублей. Её сообщнику прокурор запросил наказание в виде 22 лет колонии и 4,5 млн рублей штрафа. Какое решение примет суд, пока не известно.

*Виктория Шинкарук и Александр Холодков внесены в список экстремистов и террористов

Белгородскую экс-чиновницу Шинкарук* просят отправить в колонию на 21 год
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Школы «минировали», а в детсадах вспышка болезни?

Утром 11 декабря жители Белгорода сообщили, что в некоторых школах неожиданно отменили занятия. В качестве причины им сообщили информацию о возможном минировании учреждений.

О подозрительных посланиях рассказали родители учеников нескольких школ, включая учреждение № 4. Они объяснили, что в кабинет к их детям постучались и, сообщив о минировании, эвакуировали учеников.

Позже случившееся прокомментировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он объяснил, что учителя действовали по алгоритму: дети были в безопасности, а их родителей своевременно предупредили о возможной угрозе. Школы начали проверять специалисты.

Проблемы другого рода заметили в детском саду Губкина. Несколько воспитанников почувствовали себя плохо минувшей ночью, из-за чего пришлось обратиться к врачам.

Что именно случилось с ребятами, пока не известно. Роспотребнадзор проводит проверку. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура: в ведомстве заявили о массовых жалобах воспитанников на плохое самочувствие.

Проверку также проведёт Следственный комитет. По информации СК, у детей выявили признаки отравления.

Известно также, что детсадовцам не потребовалась госпитализация.

Власти прокомментировали анонимные сообщения о минировании школ Белгорода
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Заседание только для избранных?

11 декабря в Белгороде состоялось заседание конкурсной комиссии по выборам мэра, но журналистам Бел.Ру не удалось на него попасть. Допустили только одно СМИ — бюджетное «Белгород-Медиа».

На КПП сообщили, что списки аккредитованных СМИ уже сформированы и не изменятся, хотя до этого одна из сотрудниц без вопросов подсказала, в какую сторону идти и в какой кабинет заходить.

Интересно и то, что редакция Бел.Ру подавала заявку на аккредитацию, однако это не позволило посетить выборы мэра — в проходе отказали, сославшись на то, что мероприятие уже идёт. Результаты заседания обещали огласить позже, а также пригласили журналистов посмотреть эфир январского заседания конкурсной комиссии.

Добавим, что главный редактор Бел.Ру пытался связаться с пресс-службой администрации города, но не получил ответов на запросы. Утром редакция снова пыталась узнать время заседания, но безрезультатно.

Что же касается результатов второго этапа конкурса, то обошлось без сюрпризов. В следующий тур прошли все три кандидата, а больше всех баллов набрал действующий мэр Валентин Демидов.

Журналиста Бел.Ру не пустили на заседание комиссии по выборам мэра Белгорода
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