Журналиста Бел.Ру не пустили на заседание комиссии по выборам мэра Белгорода

11 декабря в Белгороде прошло заседание конкурсной комиссии по выборам мэра. Но журналистам Бел.Ру на мероприятие попасть не удалось. К участию допустили только одно СМИ — бюджетное «Белгород-Медиа», как заявили на КПП в здании администрации города, где всё и происходило. На вопрос о том, как обратиться к ответственному за организацию и пропуск на заседание лицу, ответили, что это также вряд ли поможет, потому что списки допущенных СМИ уже сформированы и не изменятся.