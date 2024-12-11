Журналиста Бел.Ру не пустили на заседание комиссии по выборам мэра Белгорода

Posted 11 декабря, 11:43
Published 11 декабря, 11:43
Modified 11 декабря, 11:45
Updated 11 декабря, 11:45
11 декабря в Белгороде прошло заседание конкурсной комиссии по выборам мэра. Но журналистам Бел.Ру на мероприятие попасть не удалось. К участию допустили только одно СМИ — бюджетное «Белгород-Медиа», как заявили на КПП в здании администрации города, где всё и происходило. На вопрос о том, как обратиться к ответственному за организацию и пропуск на заседание лицу, ответили, что это также вряд ли поможет, потому что списки допущенных СМИ уже сформированы и не изменятся.
Однако до этого, отвечая на вопрос журналиста, одна из сотрудниц без проблем подсказала, в каком зале состоится заседание комиссии и как туда можно пройти. Да и сразу свободный проход через холл и гардероб вопросов ни у кого не вызвал.
Но уже далее к девушке подошёл мужчина, чтобы узнать, от какого СМИ та прибыла. Получив ответ, тот также заявил, что на заседание допустили только одно СМИ. К тому же, он рассказал, что этому факту и сам был удивлён, потому что желающих присутствовать ждали долго, однако, по его словам, никто больше не откликнулся и не попытался связаться.
Заявление о том, что всё-таки связаться пытались, мужчине показалось фактом странным, т. к. он об этом якобы не знал. Он снова задал вопрос о принадлежности к СМИ и перешёл к следующему «этапу» разговора — аккредитации. Подавалась ли такая заявка от редакции Бел.Ру? Да, мы подавали заявку на аккредитацию в горсовете на 2024 год. Но отметим, что наличие или отсутствие аккредитации никак не должно влиять на право журналиста посетить мероприятие.
Как итог, корреспондентке всё равно отказали. Как добавил не представившийся седовласый мужчина, «мероприятие идёт полным ходом», поэтому впустить уже никак не получится. Результатами заседания пообещали поделиться после обеда, а также предложили присоединиться к просмотру эфира уже январского заседания конкурсной комиссии.
Накануне главный редактор Бел.Ру обращался к пресс-службе администрации Белгорода и председателю горсовета, Вадиму Радченко, чтобы узнать, как попасть на заседание. Депутат прочитал сообщения, но ничего так и не ответил. Глава управления информационной политики мэрии Белгорода, Ольга Абакумова, вышла на связь и пообещала уточнить детали, но отметила, что о проведении и организации собрания комиссии лучше осведомлены в горсовете. На этом всё и остановилось.
Сегодня утром редакция Бел.Ру снова попыталась обратиться к городскому совету и связаться по указанным контактным номерам. Без изменений. И только намного позже всё-таки удалось узнать, во сколько состоится заседание.