Главная новогодняя ёлка в Белгороде наконец готова. Чем ещё успели украсить город?

Posted 11 декабря, 14:04
Published 11 декабря, 14:04
Modified 11 декабря, 14:04
Updated 11 декабря, 14:04
Рабочие наконец-то смонтировали последний ярус иголок у главной новогодней красавицы Белгорода. Её не только традиционно увенчали звездой, но обвесили золотыми бусами. Основание скрыли за своеобразным постаментом.
Недавно обильно к Новому году заставили тематическими объектами центральный парк города. Там и ель раньше смонтировали. Она уже успела «помигать» белгородцам. Ещё одна ёлка расположилась в парке «Берега».
А теперь рабочие принялись за парк Победы. Там уже установили деревянную горку для того, чтобы кататься на ледянках, и заканчивают с световым «Эрмитажем». Фотографии красоты опубликовали местные блогеры.