Главная новогодняя ёлка в Белгороде наконец готова. Чем ещё успели украсить город?

В парке Победы в Белгороде устанавливают горку и световой дворец

Сюжет Новый год

Горожане уже начинают заряжаться новогодним настроением. Белгород продолжают украшать к Новому году. Вот, например, ёлка на Соборной площади уже «обросла» иголками, а в парке Победы виден световой дворец. Что там уже успело появиться, показал Telegram-канал «Электромир Максимова».