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Posted 11 декабря, 14:04

Published 11 декабря, 14:04

Modified 11 декабря, 14:04

Updated 11 декабря, 14:04

Ёлка на Соборной площади в Белгороде

Главная новогодняя ёлка в Белгороде наконец готова. Чем ещё успели украсить город?

11 декабря 2024, 14:04
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова». Ёлка на Соборной площади в Белгороде

В парке Победы в Белгороде устанавливают горку и световой дворец

Сюжет
Новый год
Горожане уже начинают заряжаться новогодним настроением. Белгород продолжают украшать к Новому году. Вот, например, ёлка на Соборной площади уже «обросла» иголками, а в парке Победы виден световой дворец. Что там уже успело появиться, показал Telegram-канал «Электромир Максимова».

Рабочие наконец-то смонтировали последний ярус иголок у главной новогодней красавицы Белгорода. Её не только традиционно увенчали звездой, но обвесили золотыми бусами. Основание скрыли за своеобразным постаментом.

Недавно обильно к Новому году заставили тематическими объектами центральный парк города. Там и ель раньше смонтировали. Она уже успела «помигать» белгородцам. Ещё одна ёлка расположилась в парке «Берега».

А теперь рабочие принялись за парк Победы. Там уже установили деревянную горку для того, чтобы кататься на ледянках, и заканчивают с световым «Эрмитажем». Фотографии красоты опубликовали местные блогеры.

Ёлка на Соборной площади в Белгороде издалекаЁлка на Соборной площади в Белгороде издалека
Деревянная горка в парке ПобедыДеревянная горка в парке Победы
Световая инсталляция дворца в парке ПобедыСветовая инсталляция дворца в парке Победы
Ёлка на Соборной площади в Белгороде издалека. Фото: Telegram-канал «Б-ский таксист»
В центре Белгорода смонтировали ещё одну новогоднюю ель. И она уже светится (видео)
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