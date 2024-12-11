Белгородскую экс-чиновницу Шинкарук* просят отправить в колонию на 21 год

Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области обвиняют в передаче 500 тысяч рублей на нужды ВСУ. Она и её сообщник Александр Холодков свою вину не признают. Девушка, как и её адвокат, заявляет, что её якобы подставил бывший муж — замешанный ранее в проблемах с наркотиками и скрывающийся на Украине Евгений Кисель.