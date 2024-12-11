Белгородскую экс-чиновницу Шинкарук* просят отправить в колонию на 21 год

Posted 11 декабря, 14:21
Published 11 декабря, 14:21
Modified 11 декабря, 14:23
Updated 11 декабря, 14:23
Гособвинение просит назначить бывшей белгородской чиновнице Виктории Шинкарук*, которую обвиняют в содействии терроризму, 21 год колонии. Кроме того, в качестве наказания для неё запросили 3 млн рублей штрафа. Также девушку могут ограничить в свободе на два года.
Её сообщнику Александру Холодкову* прокурор запросил наказание в виде 22 лет колонии и 4,5 млн рублей штрафа.
Когда состоится суд над белгородкой и её посредником, пока не известно.
Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области обвиняют в передаче 500 тысяч рублей на нужды ВСУ. Она и её сообщник Александр Холодков свою вину не признают. Девушка, как и её адвокат, заявляет, что её якобы подставил бывший муж — замешанный ранее в проблемах с наркотиками и скрывающийся на Украине Евгений Кисель.
*Виктория Шинкарук и Александр Холодков внесены в список экстремистов и террористов