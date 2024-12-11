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Posted 11 декабря, 14:21

Published 11 декабря, 14:21

Modified 11 декабря, 14:23

Updated 11 декабря, 14:23

Гособвинение требует серьёзный срок для бывшей белгородской чиновницы

Белгородскую экс-чиновницу Шинкарук* просят отправить в колонию на 21 год

11 декабря 2024, 14:21
Фото: ИА «Регнум». Гособвинение требует серьёзный срок для бывшей белгородской чиновницы
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Новости Белгорода
Виктория Шинкарук*, бывшая сотрудница администрации Белгородской области, может отправиться в колонию на 21 год. Такой срок предложило гособвинение, сообщает ТАСС. Кроме того, в качестве наказания для неё запросили 3 млн рублей штрафа. Экс-чиновница вину не признаёт.

Гособвинение просит назначить бывшей белгородской чиновнице Виктории Шинкарук*, которую обвиняют в содействии терроризму, 21 год колонии. Кроме того, в качестве наказания для неё запросили 3 млн рублей штрафа. Также девушку могут ограничить в свободе на два года.

Её сообщнику Александру Холодкову* прокурор запросил наказание в виде 22 лет колонии и 4,5 млн рублей штрафа.

Когда состоится суд над белгородкой и её посредником, пока не известно.

Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области обвиняют в передаче 500 тысяч рублей на нужды ВСУ. Она и её сообщник Александр Холодков свою вину не признают. Девушка, как и её адвокат, заявляет, что её якобы подставил бывший муж — замешанный ранее в проблемах с наркотиками и скрывающийся на Украине Евгений Кисель.

*Виктория Шинкарук и Александр Холодков внесены в список экстремистов и террористов

Белгородскую экс-чиновницу Шинкарук и её подельника внесли в список террористов
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