Без неожиданностей: кто стал главным претендентом на пост мэра Белгорода?

Posted 11 декабря, 15:01
Published 11 декабря, 15:01
Modified 11 декабря, 15:03
Updated 11 декабря, 15:03
В среду, 11 декабря, оставшиеся три кандидата из пяти представили конкурсной комиссии в формате собеседования свои программы развития Белгорода и проекты организации работы городской администрации.
Действующий мэр Валентин Демидов по количеству набранных баллов лидирует с большим отрывом. Нынешний мэр заработал 288 баллов. На втором месте Максим Малютин с 206 баллами, а замыкает список Сергей Веселов с 156 баллами.
Все трое кандидатов будут представлены в Белгородский городской совет, где и подведут итоги конкурса на должность главы администрации.
Журналистка Бел.Ру попыталась попасть на заседание, но её не пустили. По какой причине, читайте в нашем материале.