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Posted 11 декабря, 15:01

Published 11 декабря, 15:01

Modified 11 декабря, 15:03

Updated 11 декабря, 15:03

Заседание конкурсной комиссии

Без неожиданностей: кто стал главным претендентом на пост мэра Белгорода?

11 декабря 2024, 15:01
Фото: Telegram-канал «Депутаты Белгорода». Заседание конкурсной комиссии

В Белгороде подвели итоги второго этапа конкурса на пост мэра

Сюжет
Конкурс
Конкурсная комиссия рассказала об итогах второго этапа отбора. Кто занял первое место по количеству баллов? Скажем сразу — обошлось без сюрпризов. Итоги озвучили в пресс-службе горсовета.

В среду, 11 декабря, оставшиеся три кандидата из пяти представили конкурсной комиссии в формате собеседования свои программы развития Белгорода и проекты организации работы городской администрации.

Действующий мэр Валентин Демидов по количеству набранных баллов лидирует с большим отрывом. Нынешний мэр заработал 288 баллов. На втором месте Максим Малютин с 206 баллами, а замыкает список Сергей Веселов с 156 баллами.

Все трое кандидатов будут представлены в Белгородский городской совет, где и подведут итоги конкурса на должность главы администрации.

Журналистка Бел.Ру попыталась попасть на заседание, но её не пустили. По какой причине, читайте в нашем материале.

Прошедшие на следующий этап кандидаты на пост мэра БелгородаПрошедшие на следующий этап кандидаты на пост мэра Белгорода
Прошедшие на следующий этап кандидаты на пост мэра Белгорода Прошедшие на следующий этап кандидаты на пост мэра Белгорода
Прошедшие на следующий этап кандидаты на пост мэра Белгорода Прошедшие на следующий этап кандидаты на пост мэра Белгорода
Прошедшие на следующий этап кандидаты на пост мэра Белгорода. Фото: Telegram-канал «Депутаты Белгорода»
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