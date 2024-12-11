В центре Белгорода смонтировали ещё одну новогоднюю ель. И она уже светится (видео)

Posted 11 декабря, 08:44
Published 11 декабря, 08:44
Modified 11 декабря, 08:44
Updated 11 декабря, 08:44
В Центральном парке имени В. И. Ленина у КЦ «Октябрь» установили новогоднюю ель. Дерево украсили ёлочными игрушками и гирляндами, а на верхушке разместили звезду.
Очевидцы сняли главный символ зимнего праздника на видео и прислали в местный Telegram-канал.
Отметим, что на Соборной площади Белгорода пока продолжают устанавливать ёлку и уже размещают ярмарочные домики. При этом в Белгороде смонтировали ещё одно дерево: ель разместилась в парке «Берега».
Помимо этого, в Белгороде появится и «Уральская» ель — её высота составит 15 метров, вес превысит тысячу килограмм, а диаметр составит 6-7 метров. На её закупку Белгорблагоустройство готово выделить 4 млн 995 тыс. рублей.