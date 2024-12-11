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Posted 11 декабря, 08:44

Published 11 декабря, 08:44

Modified 11 декабря, 08:44

Updated 11 декабря, 08:44

В Белгороде уже установили несколько новогодних елей

В центре Белгорода смонтировали ещё одну новогоднюю ель. И она уже светится (видео)

11 декабря 2024, 08:44
Фото: 1MI. В Белгороде уже установили несколько новогодних елей

В парке Ленина в Белгороде установили новогоднюю ель

Сюжет
Новый год
Третья ель появилась в Белгороде к Новому году. Дерево смонтировали в Центральном парке — рядом с КЦ «Октябрь». Кадры зимнего дерева опубликовали в Telegram-канале «Белгород № 1».

В Центральном парке имени В. И. Ленина у КЦ «Октябрь» установили новогоднюю ель. Дерево украсили ёлочными игрушками и гирляндами, а на верхушке разместили звезду.

Очевидцы сняли главный символ зимнего праздника на видео и прислали в местный Telegram-канал.

Видео: Telegram-канал «Белгород № 1». Украшенная новогодняя ель в Центральном парке

Отметим, что на Соборной площади Белгорода пока продолжают устанавливать ёлку и уже размещают ярмарочные домики. При этом в Белгороде смонтировали ещё одно дерево: ель разместилась в парке «Берега».

Помимо этого, в Белгороде появится и «Уральская» ель — её высота составит 15 метров, вес превысит тысячу килограмм, а диаметр составит 6-7 метров. На её закупку Белгорблагоустройство готово выделить 4 млн 995 тыс. рублей.

«Уральская» ель за 5 млн рублей появится в Белгороде
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