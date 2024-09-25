bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 14:04

Published 25 сентября, 14:04

Modified 25 сентября, 14:23

Updated 25 сентября, 14:23

Виктория Шинкарук теперь числится в списке террористов и экстремистов

Белгородскую экс-чиновницу Шинкарук и её подельника внесли в список террористов

25 сентября 2024, 14:04
Фото: «Регнум»
Виктория Шинкарук теперь числится в списке террористов и экстремистов
Сюжет
Новости Белгорода
Виктория Шинкарук и её сообщник Александр Холодков, которых обвиняют в пособничестве ВСУ, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщает Росфинмониторинг. Их обвиняют в передаче денег и пособничестве в подготовке теракта.

Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук и её сообщника Александра Холодкова внесли в перечень террористов и экстремистов. Их имена добавлены в перечень Росфинмониторинга 25 сентября.

Шинкарук обвиняют в передаче денег на нужды ВСУ. По версии следствия, речь идёт о сумме в 500 тысяч рублей для подготовки теракта.

Ни Шинкарук, ни Холодков вину не признали. По словам защитника бывшей чиновницы, та признала, что участвовала в получении и передаче 107 тысяч рублей через тайники, семь тысяч из которых взяла себе в качестве процента, но взрывных устройств или их компонентов она «в руки не брала».

Её, заявляет адвокат, подставил бывший муж — Евгений Кисель, ранее замешанный в проблемах с наркотиками, а ныне скрывающийся на территории Украины. С ним согласны родственники Виктории. Аналогичной версии придерживается Холодков, для которого Кисель был другом детства.

На данный момент им предъявили обвинения в пособничестве террористическому сообществу, дело Киселя выделили в отдельное производство.

Шинкарук и Холодкова обвинили в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, совершённой организованной группой (ч. 3 ст. 226.1), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору (ст. 30 ч. 1, ч. 2 ст. 205), а также приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ (ст. 30 ч. 1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

Адвокат экс-чиновницы: Шинкарук не думала, что деньги связаны с подготовкой теракта
Узнать подробнее
Читайте также:
«Муж запудрил мозги»: почему близкие экс-чиновницы из Белгорода не верят в её вину?У белгородцев вновь проблемы с водой, а экс-чиновницу обвинили в подготовке терактаЭкс-сотрудницу белгородской администрации обвиняют в подготовке теракта
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Терроризм#Белгород#Росфинмониторинг#Экстремисты#Виктория Шинкарук#Александр Холодков
Подпишитесь
Популярное