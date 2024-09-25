Белгородскую экс-чиновницу Шинкарук и её подельника внесли в список террористов

Ни Шинкарук, ни Холодков вину не признали. По словам защитника бывшей чиновницы, та признала, что участвовала в получении и передаче 107 тысяч рублей через тайники, семь тысяч из которых взяла себе в качестве процента, но взрывных устройств или их компонентов она «в руки не брала».