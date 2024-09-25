Белгородскую экс-чиновницу Шинкарук и её подельника внесли в список террористов

Posted 25 сентября, 14:04
Published 25 сентября, 14:04
Modified 25 сентября, 14:23
Updated 25 сентября, 14:23
Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук и её сообщника Александра Холодкова внесли в перечень террористов и экстремистов. Их имена добавлены в перечень Росфинмониторинга 25 сентября.
Шинкарук обвиняют в передаче денег на нужды ВСУ. По версии следствия, речь идёт о сумме в 500 тысяч рублей для подготовки теракта.
Ни Шинкарук, ни Холодков вину не признали. По словам защитника бывшей чиновницы, та признала, что участвовала в получении и передаче 107 тысяч рублей через тайники, семь тысяч из которых взяла себе в качестве процента, но взрывных устройств или их компонентов она «в руки не брала».
Её, заявляет адвокат, подставил бывший муж — Евгений Кисель, ранее замешанный в проблемах с наркотиками, а ныне скрывающийся на территории Украины. С ним согласны родственники Виктории. Аналогичной версии придерживается Холодков, для которого Кисель был другом детства.
На данный момент им предъявили обвинения в пособничестве террористическому сообществу, дело Киселя выделили в отдельное производство.
Шинкарук и Холодкова обвинили в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, совершённой организованной группой (ч. 3 ст. 226.1), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору (ст. 30 ч. 1, ч. 2 ст. 205), а также приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ (ст. 30 ч. 1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).