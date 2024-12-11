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Posted 11 декабря, 11:36

Published 11 декабря, 11:36

Modified 11 декабря, 11:38

Updated 11 декабря, 11:38

Минувшей ночью стало плохо сразу нескольким воспитанникам детсада

Вспышка болезни? Воспитанникам детского сада под Белгородом потребовался врач

11 декабря 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney. Минувшей ночью стало плохо сразу нескольким воспитанникам детсада

Роспотребнадзор выяснит причину проблемы в белгородском детском саду

Сюжет
Дети
Сейчас врачи проверяют состояние детей, оставшихся дома. Речь идёт о воспитанниках детсада в Губкинском горокруге, где в одну ночь стало плохо сразу нескольким детям. Подробности сообщил глава муниципалитета Михаил Лобазнов.

Ночью некоторым воспитанникам одного из детских садов в Губкинском округе стало плохо, из-за чего им пришлось обратиться в поликлинику. В настоящее время врачи обходят оставшихся дома детей, а Роспотребнадзор взялся за выяснение причины.

Напомним, что весной прошлого года сообщалось о якобы вспышке гепатита А в детсаду в Старом Осколе, однако эта информация не подтвердилась. В то же время у всех сотрудников для перестраховки всё равно взяли анализы.

Вспышки гепатита не было: что случилось в детсаду Старого Оскола
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Болезнь#Детские сады#Белгород#Губкинский горокруг#Вспышка#Михаил Лобазнов
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