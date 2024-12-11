Вспышка болезни? Воспитанникам детского сада под Белгородом потребовался врач

Posted 11 декабря, 11:36
Published 11 декабря, 11:36
Modified 11 декабря, 11:38
Updated 11 декабря, 11:38
Ночью некоторым воспитанникам одного из детских садов в Губкинском округе стало плохо, из-за чего им пришлось обратиться в поликлинику. В настоящее время врачи обходят оставшихся дома детей, а Роспотребнадзор взялся за выяснение причины.
Напомним, что весной прошлого года сообщалось о якобы вспышке гепатита А в детсаду в Старом Осколе, однако эта информация не подтвердилась. В то же время у всех сотрудников для перестраховки всё равно взяли анализы.