Две школы Белгорода эвакуировали после сообщений о минировании. Что известно?

Posted 11 декабря, 09:14
Published 11 декабря, 09:14
Modified 11 декабря, 09:32
Updated 11 декабря, 09:32
Утром среды, 11 декабря, читатели обратились в редакцию Бел.Ру: они рассказали, что в одной из школ Белгорода отменили занятия. Причиной стало очередное сообщение о минировании.
Больше информации предоставил «Фонарь». Родители учащихся школы № 4 Белгорода рассказали журналистам, что и к ним «постучались» с предупреждением о якобы минировании. Руководство учреждения позвонило в службу «112» и организовало эвакуацию детей.
«Одеваем детей и отправляем домой», — сообщили учителя родителям.
Никаких официальных комментариев по ситуации власти и оперативные службы на момент написания материала не давали.