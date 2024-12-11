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Posted 11 декабря, 09:14

Published 11 декабря, 09:14

Modified 11 декабря, 09:32

Updated 11 декабря, 09:32

Неизвестные вновь сообщили о минировании нескольких школ Белгорода

Две школы Белгорода эвакуировали после сообщений о минировании. Что известно?

11 декабря 2024, 09:14
Фото: 1MI.

Неизвестные вновь сообщили о минировании нескольких школ Белгорода

Сюжет
Школа
Новые провокации или реальная угроза? Минимум две школы в областной столице пришлось эвакуировать после очередных сообщений о якобы минировании зданий. О каких учебных заведениях идёт речь?

Утром среды, 11 декабря, читатели обратились в редакцию Бел.Ру: они рассказали, что в одной из школ Белгорода отменили занятия. Причиной стало очередное сообщение о минировании.

Больше информации предоставил «Фонарь». Родители учащихся школы № 4 Белгорода рассказали журналистам, что и к ним «постучались» с предупреждением о якобы минировании. Руководство учреждения позвонило в службу «112» и организовало эвакуацию детей.

«Одеваем детей и отправляем домой», — сообщили учителя родителям.

Никаких официальных комментариев по ситуации власти и оперативные службы на момент написания материала не давали.

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