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Виктория Шинкарук

«Муж запудрил мозги»: почему близкие экс-чиновницы из Белгорода не верят в её вину?

29 августа 2024, 07:18
Фото: «Регнум»
Виктория Шинкарук

Близкие экс-чиновницы из Белгорода не верят в её помощь ВСУ

Бывшую сотрудницу белгородской администрации Викторию Шинкарук обвиняют в подготовке теракта по указаниям ВСУ — за это ей грозит до 25 лет тюремного заключения. Девушка же свою вину не признаёт. Журналисты «Регнума» узнали подробности о белгородке.

По версии следствия, девушка и её сообщник — слесарь Александр Холодков — передали ВСУ около 500 тысяч рублей, а также прятали взрывчатые вещества в тайниках. Оба уже два года находятся в СИЗО, но только в августе текущего года их дела передали во 2-й Западный окружной военный суд Москвы на рассмотрение.

В администрации губернатора Белгородской области Виктория Шинкарук работала инспектором контрольного управления. Родилась девушка в селе Никольское Белгородской области. Сообщается, что её мать часто привлекали к административной ответственности за хулиганство и появление в общественных местах в нетрезвом состоянии. Из-за этого воспитанием Виктории занималась её бабушка, которая и сейчас продолжает помогать внучке, общаясь с её адвокатами.

Виктория ШинкарукВиктория Шинкарук
Виктория ШинкарукВиктория Шинкарук
Виктория Шинкарук
Фото: «Регнум»

Большинство родственников утверждают, что в это дело Шинкарук могла ввязаться только из-за своего бывшего мужа Евгения Киселя, который несколько лет назад сбежал из-под домашнего ареста к своим родственникам на Украину. Оттуда он присылал Шинкарук деньги, которые Виктория сняла с карты и оставила в ящике для сумок в одном из супермаркетов. Сумма достигала 107 тысяч рублей.

Девушка продолжает настаивать, что не знала о предназначении этих денег, а её родственники не верят, что та могла действовать умышленно.

«Против России она бы целенаправленно не пошла, я уверен. Она человек спокойный, адекватный, не сумасшедшая. Думаю, с передачей денег её очень подставил муж. Она просто поверила его словам, они женаты уже около шести лет. Какой-никакой, а всё-таки муж», — рассказал один из родственников обвиняемой.

Известно, что 35-летний бывший муж экс-чиновницы уже не раз привлекался к уголовной ответственности за употребление наркотиков. Его также «ловили» на различных административных правонарушениях. В последний раз, когда тот убежал из-под домашнего ареста, ему грозило около 10 лет лишения свободы за распространение запрещённых веществ.

Стало известно и то, что харьковчанин Стас Шпак ещё до начала СВО переводил какую-то сумму денег Евгению Киселю. Сейчас этот Шпак неуважительно пишет про Россию в соцсетях, называя Белгород Украиной. Каких политических взглядов придерживается сам бывший муж обвиняемой, неизвестно.

Виктория Шинкарук с мужемВиктория Шинкарук с мужем
Виктория Шинкарук с мужем
Фото: «Регнум»

Мнение о девушке высказал и её близкий друг Александр, с которым та знакома уже не первый год.

«За всё время общения я никогда не слышал от неё сомнительных высказываний. Она любит нашу страну. Она всегда очень много работала, без выходных — сама себя сделала. Очень жалко, что так всё вышло. Сомневаюсь, что она могла бы пойти на такое», — отметил мужчина.

Ещё один друг девушки Сергей тоже не верит в то, что она могла пойти на преступление.

«Они с мужем развелись в 2021 году. Он странный был, какие-то бизнесы хотел открывать, не имея при этом денег. Она его любила, почему-то всегда доверяла. Для нас как для её друзей это всегда было удивительно: он наркоман, но она верила, что он точно не желает ей зла. Думаю, он ей запудрил мозги, что эти деньги якобы помогли бы ему избежать „уголовки“ за наркотики, а она, дурочка, просто хотела помочь», — рассказал Сергей.

В то же время у девушки есть и такие знакомые, которые не верят в её невиновность. Например, знакомая Лилия утверждает, что предателем Родины может оказаться любой человек, а Виктория Шинкарук, по её мнению, стала одним из доказательств этих слов.

Расследование уголовного дела же ещё не закончено. Сами обвиняемые продолжают отрицать свою вину.

Экс-сотрудницу белгородской администрации обвиняют в подготовке теракта
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Новости Белгорода#Белгород#Тероризм#Обвинения#Экс-чиновница
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