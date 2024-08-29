«Муж запудрил мозги»: почему близкие экс-чиновницы из Белгорода не верят в её вину?

По версии следствия, девушка и её сообщник — слесарь Александр Холодков — передали ВСУ около 500 тысяч рублей, а также прятали взрывчатые вещества в тайниках. Оба уже два года находятся в СИЗО, но только в августе текущего года их дела передали во 2-й Западный окружной военный суд Москвы на рассмотрение.