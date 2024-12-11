Прокуратура проверит, что случилось в белгородском детсаду

Белгородский детсад проверят после массовых жалоб детей на плохое самочувствие

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В больницу поступили массовые обращения о плохом самочувствии воспитанников одного из детсадов. Инцидентом заинтересовался не только Роспотребнадзор, но и прокуратура.