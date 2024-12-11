Прокуратура проверит, что случилось в белгородском детсаду

Posted 11 декабря, 14:37
Published 11 декабря, 14:37
Modified 11 декабря, 14:39
Updated 11 декабря, 14:39
Воспитанники детсада № 37 «Ягодка» в Губкине сегодня остались дома. Как ранее рассказал глава горокруга Михаил Лобазнов, детям стало плохо, их уже осмотрели врачи.
В прокуратуре заявили о массовых обращениях в детскую больницу с жалобами на самочувствие. Однако госпитализация детям не потребовалась.
Тем не менее обстоятельства произошедшего проверит прокуратура. Надзорное ведомство установит, насколько хорошо в детсаду соблюдались меры санитарно-эпидемиологического законодательства.
Ранее сообщалось, что проверку проведёт и Роспотребнадзор. Пока не известно, что привело к плохому самочувствию детей.