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Posted 11 декабря, 14:37

Published 11 декабря, 14:37

Modified 11 декабря, 14:39

Updated 11 декабря, 14:39

Госпитализация детям не потребовалась

Прокуратура проверит, что случилось в белгородском детсаду

11 декабря 2024, 14:37
Фото: 1MI. Госпитализация детям не потребовалась

Белгородский детсад проверят после массовых жалоб детей на плохое самочувствие

Сюжет
Проверка
В больницу поступили массовые обращения о плохом самочувствии воспитанников одного из детсадов. Инцидентом заинтересовался не только Роспотребнадзор, но и прокуратура.

Воспитанники детсада № 37 «Ягодка» в Губкине сегодня остались дома. Как ранее рассказал глава горокруга Михаил Лобазнов, детям стало плохо, их уже осмотрели врачи.

В прокуратуре заявили о массовых обращениях в детскую больницу с жалобами на самочувствие. Однако госпитализация детям не потребовалась.

Тем не менее обстоятельства произошедшего проверит прокуратура. Надзорное ведомство установит, насколько хорошо в детсаду соблюдались меры санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее сообщалось, что проверку проведёт и Роспотребнадзор. Пока не известно, что привело к плохому самочувствию детей.

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#Общество#Белгородская область#Губкин#Проверка#Жалобы#Детсад#Белгород
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