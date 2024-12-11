Дизайнеры показали, как выглядела бы Шуховская башня вместо телевышки в Белгороде

Posted 11 декабря, 10:43
Published 11 декабря, 10:43
Modified 11 декабря, 10:45
Updated 11 декабря, 10:45
На презентации показали вид на Харгору с шуховской башней рядом с белгородской телевышкой и как своды с ажуром и арка из стальных нитей с гирляндами изменили бы улицы города.
Модели в динамике показали в «Точке кипения» в ДК БГТУ им. Шухова. Руководитель управления развития перспективных технологий AI Сбера Ксения Кузнецова рассказала, как генерацию нейросетей можно использовать в обучении студентов и в их инженерной работе. Варианты визуализаций дизайнеры создавали с помощью нейросети Сбера Kandinsky. Из картинок после сгенерировали видео, задачей было сохранить сходство с проектами Владимира Шухова, но при этом и получить достоверность и точность архитектурных решений.
Динамические модели создавала группа учёных и дизайнеров. Их опубликовали на сайте проекта, где можно найти истории о проектах Шухова и обсуждение их и его творений на подкастах.
Владимир Шухов родился в Грайвороне, тогда он ещё был в Курской губернии. После с отличием окончил Петербургскую гимназию, учился в Императорском техническом училище. Шухов изобрёл первые в мире гиперболоидные конструкции и металлические сетчатые оболочки для сооружений. По проектам изобретателя в России и за рубежом построили около 200 башен, самая известная из которых — Шаболовская в столице России.
Ещё одно наследие инженера — около 500 мостов, в том числе через Оку, Волгу и Енисей, павильоны Всероссийской выставки 1896 года в Нижнем Новгороде, где как раз впервые применили сетчатые оболочки. Позже такие конструкции Шухов использовал в сотнях проектов — от перекрытий зданий и водонапорных башен до морских маяков, мачт военных кораблей и опор линий электроснабжения.
Белгородский технологический университет носит имя инженера с 2003 года. А в 2019 году в честь В. Г. Шухова назвали и аэропорт Белгорода.