Дизайнеры показали, как выглядела бы Шуховская башня вместо телевышки в Белгороде

Модели в динамике показали в «Точке кипения» в ДК БГТУ им. Шухова. Руководитель управления развития перспективных технологий AI Сбера Ксения Кузнецова рассказала, как генерацию нейросетей можно использовать в обучении студентов и в их инженерной работе. Варианты визуализаций дизайнеры создавали с помощью нейросети Сбера Kandinsky. Из картинок после сгенерировали видео, задачей было сохранить сходство с проектами Владимира Шухова, но при этом и получить достоверность и точность архитектурных решений.