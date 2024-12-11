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Posted 11 декабря, 10:43

Published 11 декабря, 10:43

Modified 11 декабря, 10:45

Updated 11 декабря, 10:45

проект «Шухов» представили в Белгороде

Дизайнеры показали, как выглядела бы Шуховская башня вместо телевышки в Белгороде

11 декабря 2024, 10:43
Фото: Сбер. проект «Шухов» представили в Белгороде

В Белгороде презентовали мультимедийный проект «Шухов»

Этот проект — новый взгляд на Белгород, на его общественные пространства, в которых использовались бы конструкции в стиле знаменитого инженера. Авторы проекта хотели показать, что могут сделать нейросети, чтобы сохранить историческое наследие и помочь инженерному творчеству.

На презентации показали вид на Харгору с шуховской башней рядом с белгородской телевышкой и как своды с ажуром и арка из стальных нитей с гирляндами изменили бы улицы города.

Модели в динамике показали в «Точке кипения» в ДК БГТУ им. Шухова. Руководитель управления развития перспективных технологий AI Сбера Ксения Кузнецова рассказала, как генерацию нейросетей можно использовать в обучении студентов и в их инженерной работе. Варианты визуализаций дизайнеры создавали с помощью нейросети Сбера Kandinsky. Из картинок после сгенерировали видео, задачей было сохранить сходство с проектами Владимира Шухова, но при этом и получить достоверность и точность архитектурных решений.

Динамические модели создавала группа учёных и дизайнеров. Их опубликовали на сайте проекта, где можно найти истории о проектах Шухова и обсуждение их и его творений на подкастах.

Владимир Шухов родился в Грайвороне, тогда он ещё был в Курской губернии. После с отличием окончил Петербургскую гимназию, учился в Императорском техническом училище. Шухов изобрёл первые в мире гиперболоидные конструкции и металлические сетчатые оболочки для сооружений. По проектам изобретателя в России и за рубежом построили около 200 башен, самая известная из которых — Шаболовская в столице России.

Ещё одно наследие инженера — около 500 мостов, в том числе через Оку, Волгу и Енисей, павильоны Всероссийской выставки 1896 года в Нижнем Новгороде, где как раз впервые применили сетчатые оболочки. Позже такие конструкции Шухов использовал в сотнях проектов — от перекрытий зданий и водонапорных башен до морских маяков, мачт военных кораблей и опор линий электроснабжения.

Белгородский технологический университет носит имя инженера с 2003 года. А в 2019 году в честь В. Г. Шухова назвали и аэропорт Белгорода.

проект «Шухов» представили в Белгородепроект «Шухов» представили в Белгороде
проект "Шухов" представили в Белгородепроект "Шухов" представили в Белгороде
проект "Шухов" представили в Белгородепроект "Шухов" представили в Белгороде
проект «Шухов» представили в Белгороде. Фото: Сбер
Видео: Сбер. проект «Шухов» представили в Белгороде
#Евгений Грицков#Видео
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