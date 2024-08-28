Экс-сотрудницу белгородской администрации обвиняют в подготовке теракта

Как выяснили правоохранительные органы, началось всё ещё в сентябре 2022 года. Тогда женщина сняла более 100 тысяч рублей, после чего поместила их в тайник. Её сообщник на протяжении всего времени передавал средства ВСУ и оставлял в тайнике взрывчатые вещества. Деньги должны были пойти на нужды участников одного преступного сообщества.