Экс-сотрудницу белгородской администрации обвиняют в подготовке теракта

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
По версии следствия, бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и её сообщник Александр Холодков передали около 500 тысяч рублей ВСУ для подготовки теракта. Они также перемещали взрывчатые вещества в тайники.
Как выяснили правоохранительные органы, началось всё ещё в сентябре 2022 года. Тогда женщина сняла более 100 тысяч рублей, после чего поместила их в тайник. Её сообщник на протяжении всего времени передавал средства ВСУ и оставлял в тайнике взрывчатые вещества. Деньги должны были пойти на нужды участников одного преступного сообщества.
«Они использовали мессенджеры Signal и Telegram для связи с кураторами с Украины. Следуя их указаниям, Холодков закладывал в тайники взрывчатые вещества и денежные средства, необходимые для осуществления террористического акта», — уточнили в правоохранительных органах.
Шинкарук и Холодкову уже предъявили обвинения по факту незаконного оборота взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, совершённых в группе (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), участия в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), приготовления группы к террористическому акту (ст. 30 ч.1, ч. 2 ст. 205) и к приготовлению незаконного изготовления взрывчатых веществ (ст. 30 ч.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).
Бывшая сотрудница администрации не признаёт свою вину. Она утверждает, что передавала деньги по просьбе супруга и не хотела совершать преступление. Её сообщник, находящийся в СИЗО с ноября 2022 года, также вину не признал.
Уголовное дело уже рассматривают во Втором Западном окружном военном суде.