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Posted 11 декабря, 09:37

Published 11 декабря, 09:37

Modified 11 декабря, 09:37

Updated 11 декабря, 09:37

Детей отправили в укрытия или отпустили домой

Власти прокомментировали анонимные сообщения о минировании школ Белгорода

11 декабря 2024, 09:37
Фото: 1MI. Детей отправили в укрытия или отпустили домой

Мэр Белгорода успокоил родителей после сообщений о минировании школ

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Школы
Утром 11 декабря появилась информация о том, что несколько школ в Белгороде были эвакуированы после сообщений о минировании от неизвестных. Глава городской администрации прокомментировал ситуацию. По словам мэра, все дети в безопасности, а здания сейчас проверяют специалисты.

Мэр Белгорода подтвердил, что в несколько школ города поступили анонимные сообщения о минировании. О скольких образовательных учреждениях идёт речь, он не уточнил. Ранее в редакции «Бел.Ру» и «Фонаря» поступила информация как минимум о двух якобы заминированных школах.

Руководство и педагоги действовали по алгоритму: учителя приостановили занятия, передали сообщения о якобы минировании в ГО и ЧС и экстренно эвакуировали учащихся. Валентин Демидов подчеркнул, что план действий давно отработан, так как подобные происшествия происходят уже не в первый раз.

«Все дети в безопасности. Классные руководители с родителями на связи. Сейчас все школы, которые получили сообщения, проверяют специалисты оперативных служб. Обязательно сообщу, когда мероприятия завершатся. По всем вопросам прошу звонить в службу „112“», — написал градоначальник в своём Telegram-канале.
Две школы Белгорода эвакуировали после сообщений о минировании. Что известно?
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Школы#Минирование#Новости Белгорода#Эвакуация#Белгород#Валентин Демидов
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