Власти прокомментировали анонимные сообщения о минировании школ Белгорода

Posted 11 декабря, 09:37
Published 11 декабря, 09:37
Modified 11 декабря, 09:37
Updated 11 декабря, 09:37
Мэр Белгорода подтвердил, что в несколько школ города поступили анонимные сообщения о минировании. О скольких образовательных учреждениях идёт речь, он не уточнил. Ранее в редакции «Бел.Ру» и «Фонаря» поступила информация как минимум о двух якобы заминированных школах.
Руководство и педагоги действовали по алгоритму: учителя приостановили занятия, передали сообщения о якобы минировании в ГО и ЧС и экстренно эвакуировали учащихся. Валентин Демидов подчеркнул, что план действий давно отработан, так как подобные происшествия происходят уже не в первый раз.
«Все дети в безопасности. Классные руководители с родителями на связи. Сейчас все школы, которые получили сообщения, проверяют специалисты оперативных служб. Обязательно сообщу, когда мероприятия завершатся. По всем вопросам прошу звонить в службу „112“», — написал градоначальник в своём Telegram-канале.