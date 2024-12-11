Власти прокомментировали анонимные сообщения о минировании школ Белгорода

Руководство и педагоги действовали по алгоритму: учителя приостановили занятия, передали сообщения о якобы минировании в ГО и ЧС и экстренно эвакуировали учащихся. Валентин Демидов подчеркнул, что план действий давно отработан, так как подобные происшествия происходят уже не в первый раз.