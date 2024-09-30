В Белгороде ночью была ракетная опасность. Есть ли последствия?

Posted 30 сентября, 06:14
Published 30 сентября, 06:14
Modified 30 сентября, 06:16
Updated 30 сентября, 06:16
30 сентября в районе 02:10 в Белгороде включили сирену — была объявлена ракетная опасность. По словам горожан, прозвучало несколько взрывов.
Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что в Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО. Всего сбито несколько воздушных целей.
Информации о пострадавших среди мирных жителей и разрушениях не поступала.
В сводках Минобороны подробностей ночной атаки на Белгород нет. Указано лишь, что сбито два беспилотника.
Напомним, что взрывы в Белгороде звучали и на прошлой неделе. Дважды сработала ПВО во вторник, 24 сентября. В результате атаки есть разрушения и раненые. Громко было и на следующий день.
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