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Posted 30 сентября, 06:14

Published 30 сентября, 06:14

Modified 30 сентября, 06:16

Updated 30 сентября, 06:16

В Белгороде ночью вновь было громко

В Белгороде ночью была ракетная опасность. Есть ли последствия?

30 сентября 2024, 06:14
Фото: Изображение Midjourney
В Белгороде ночью вновь было громко

ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом

Сюжет
Пво
Предупреждение об угрозе белгородцы получили ночью. Некоторые горожане сообщали, что слышали несколько взрывов. Есть ли последствия, сообщил губернатор.

30 сентября в районе 02:10 в Белгороде включили сирену — была объявлена ракетная опасность. По словам горожан, прозвучало несколько взрывов.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что в Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО. Всего сбито несколько воздушных целей.

Информации о пострадавших среди мирных жителей и разрушениях не поступала.

В сводках Минобороны подробностей ночной атаки на Белгород нет. Указано лишь, что сбито два беспилотника.

Напомним, что взрывы в Белгороде звучали и на прошлой неделе. Дважды сработала ПВО во вторник, 24 сентября. В результате атаки есть разрушения и раненые. Громко было и на следующий день.

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