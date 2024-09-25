Есть ли последствия утренних взрывов в Белгороде?

Posted 25 сентября, 05:42
Published 25 сентября, 05:42
Modified 25 сентября, 05:45
Updated 25 сентября, 05:45
В Белгороде вновь было громкое утро — в столице региона и Белгородском районе сработала ПВО. Сбита воздушная цель на подлёте к городу.
Однако информации о разрушениях пока не поступало. Не сообщалось и о пострадавших среди мирных жителей.
Тем не менее на местах продолжают работать оперативные службы.
Взрывы в Белгороде звучат второй день подряд. Накануне громко было утром и вечером. Сообщалось о пятерых раненых.