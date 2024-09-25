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Posted 25 сентября, 05:42

Published 25 сентября, 05:42

Modified 25 сентября, 05:45

Updated 25 сентября, 05:45

ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом

Есть ли последствия утренних взрывов в Белгороде?

25 сентября 2024, 05:42
Фото: 1MI

ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом

Сюжет
Пво
Взрывы прозвучали в городе в районе восьми часов утра. Есть ли последствия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде вновь было громкое утро — в столице региона и Белгородском районе сработала ПВО. Сбита воздушная цель на подлёте к городу.

Однако информации о разрушениях пока не поступало. Не сообщалось и о пострадавших среди мирных жителей.

Тем не менее на местах продолжают работать оперативные службы.

Взрывы в Белгороде звучат второй день подряд. Накануне громко было утром и вечером. Сообщалось о пятерых раненых.

Утро в Белгороде вновь выдалось громким: прозвучало несколько взрывов
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